ردود فعل عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب افتتاح مونديال ٢٠٢٢

ما أبرز هذه الردود؟

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LBCI News Lebanon

ردود فعل عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي اعقبت افتتاح مونديال ٢٠٢٢والمشاركة الأولى في كأس العالم للفريق القطري المضيف الذي خاض أولى مبارياته أمام الإكوادور والتي انتهت لصالح الفريق الأميركي الجنوبي بنتيجة هدفين من دون مقابل.