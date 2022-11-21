رياضة دولية
21 تشرين الثاني 2022 - 14:18
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ردود فعل عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب افتتاح مونديال ٢٠٢٢

ما أبرز هذه الردود؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار مواقع التواصل الاجتماعي, كرة القدم ,مونديال 2022,ما أبرز هذه الردود؟
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Lebanon News
ردود فعل عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي اعقبت افتتاح مونديال ٢٠٢٢والمشاركة الأولى في كأس العالم للفريق القطري المضيف الذي خاض أولى مبارياته أمام الإكوادور والتي انتهت لصالح الفريق الأميركي الجنوبي بنتيجة هدفين من دون مقابل. 
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