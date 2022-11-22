تفاصيل من اليوم الثالث من فعاليات كأس العالم لكرة القدم

تفاصيل من اليوم الثالث لـ"مونديال قطر"

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LBCI News Lebanon

اليوم، هو الثالث على التوالي من فعاليات كأس العالم لكرة القدم. إليكم إحاطة لتفاصيل هذا اليوم: أبرز النتائج، المحطات والتغريدات..