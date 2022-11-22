رياضة دولية
22 تشرين الثاني 2022 - 13:52
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تفاصيل من اليوم الثالث من فعاليات كأس العالم لكرة القدم

تفاصيل من اليوم الثالث لـ"مونديال قطر" Lebanon, news ,lbci ,أخبار السعودية, قطر,مونديال,تفاصيل من اليوم الثالث لـ"مونديال قطر"
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Lebanon News
اليوم، هو الثالث على التوالي من فعاليات كأس العالم لكرة القدم.  إليكم إحاطة لتفاصيل هذا اليوم: أبرز النتائج، المحطات والتغريدات..
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