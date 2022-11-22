رياضة دولية
22 تشرين الثاني 2022 - 14:02
22/11/2022 14:02:00
مونديال قطر 2022... طريقة جديدة بإحتساب الوقت الإضافي
طريقة جديدة بإحتساب الوقت الإضافي في مونديال قطر 2022
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LBCI News Lebanon
شهدت مباريات كأس العالم 2022 إضافة وقت بدل ضائع طويل بشكل غير مسبوق مما أثار العديد من التسؤلات لدى جماهير كرة القدم.
ووصلت الدقائق المضافة خاصة في المباريات الاربع الأولى من المونديال الى حوالي شوط إضافي كامل لمدة 15 دقيقة.
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