رياضة دولية 24 تشرين الثاني 2022 - 14:45 24/11/2022 14:45:00 قبل المباراة المرتقبة... كيف هي التحضيرات للفريقين البرازيلي والصربي في مونديال قطر 2022؟

قبل المباراة المرتقبة... كيف هي التحضيرات للفريقين البرازيلي والصربي في مونديال قطر 2022؟

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LBCI News Lebanon

يستهل منتخب البرازيل مشواره بكأس العالم 2022 أمام صربيا ضمن دور المجموعات، وهذه النسخة الثانية على التوالي التي يلتقي فيها فريق البرازيل بصربيا بالدور الأول. لكن طرأت تغيرات كتيرة على الفريقين منذ مواجهتهما بموسكو من أربع أعوام. الإعلان

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