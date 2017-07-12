ميزة من أندريود طال انتظارها... ما هو "زر الذعر"؟

أطلق نظام التشغيل أندرويد 7.1 خاصية "الذعر" الجديدة التي من شأنها منع البرمجيات الخبيثة من اختراق جهازك.
فبمجرد ضغط المستخدم على زر الرجوع أربع مرات متتالية، سيعمل الهاتف بسرعة فائقة، على إزالة الخطر المحدق، إذ يخبر التصرف اللاشعوري هذا نظام التشغيل أنك بحالة ذعر، فيعمل على إيقاف انتشار البرمجيات والتطبيقات الخبيثة، وتعود الشاشة الرئيسة إلى وضعها السابق.
والجدير بالذكر أنّ غوغل طرحت هذه الخاصية من دون الإعلان عنها رسميًا، ما أثار الشكوك بأن الشركة العملاقة لا تبغي أن تروج أنّها تحاول محاربة التطبيقات الخبيثة.