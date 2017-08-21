الملايين يستعدون لكسوف الشمس... ظاهرة مميّزة إليكم تفاصيلها!

الكسوف الكليّ للشمس

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LBCI News Lebanon

ستشهد الولايات المتّحدة اليوم كسوفًا كليًا للشمس للمرة الأولى منذ 99 عامًا.

وسيمرّ القمر من أمام الشمس، ملقيًا بظلاله عليها.

وأطلق على هذا الكسوف اسم "الكسوف الأميركي العظيم" لأنّ مساره سيمر من غرب الولايات المتحدة إلى شرقها.

ويبدأ مسار الكسوف على ساحل أوريغون على المحيط الهادئ، في وقت متأخر من صباح الاثنين. ويصل إلى ساحل ساوث كارولاينا على المحيط الأطلنطي.

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وينتظر الأميركيّون هذه الظاهرة المميزة التي في خلالها سيتمكّنون من مشاهدة اصطفاف الشمس والقمر والأرض في خط واحد.

وبحسب موقع "تلغراف" البريطاني، سيتمكّن جميع سكّان أميركا الشمالية، والبعض من أميركا الجنوبية وأفريقيا وأوروبا، بما فيها المملكة المتّحدة، من رؤية على الأقل كسوف شمس جزئي، حيث القمر يغطي جزءا من الشمس.

غير أنّ 14 ولاية أميركيّة ستتمكّن من مشاهدة الكسوف الكلي الذي سيستمر لمدّة دقيقتين ونصف.

وسيكون الجزء الأكبر من ظل القمر على مساحة عرضها 113 كيلومترا، وطولها 4000 كيلومتر، تغطي 14 ولاية. ويمكن أن يشاهد 12 مليون شخص يعيشون هناك الكسوف الكامل.



