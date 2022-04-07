بالتعاون مع إلون ماسك... تويتر تختبر ميزة "زر تعديل التغريدات"

أكّدت شبكة تويتر أنه يتم العمل حالياً على إنشاء "زر تعديل" يتيح للمستخدمين تغيير التغريدة بعد نشرها.

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LBCI News Lebanon

أكّدت شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي أنه يتم العمل حالياً على إنشاء "زر تعديل" يتيح للمستخدمين تغيير التغريدة بعد نشرها.

وتأتي هذه الخطوة بعدما طرح عضو مجلس الإدارة الجديد، رئيس شركة تسلا إلون ماسك، سؤالاً على أتباعه في استطلاع على تويتر عما إذا أرادوا هذه الميزة.

ولطالما طالب العديد من المستخدمين بإنشاء زر تعديل لإصلاح الأخطاء الإملائية في التغريدة دون فقدان المنشور بالكامل، ولكن كانت هناك مخاوف بشأن كيفية تنفيذه.

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وغرّدت تويتر على حسابها المخصص للتواصل مع المستخدمين الثلاثاء أنها ستبدأ في اختبار الفكرة خلال الأشهر المقبلة، قائلةً: " بما أن الجميع يسأل ... نعم، نحن نعمل على ميزة التعديل منذ العام الفائت!"

ويُذكر أن أول من سيختبر الميزة الجديدة هم المشتركون في خدمة "تويتر بلو"، الّتي تمنح بعض الامتيازات الإضافية مقابل ثلاثة دولارات شهرياً، أبرزها خيار التراجع عن التغريدة، أي سحبها قبل نشرها.