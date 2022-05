ميزة "زر التعديل" على تويتر... كيف سيتم تفعيلها؟

بعد نحو عام من التكهنات وإطلاق الإشاعات، قامت الباحثة والمدونة المتخصصة في التكنولوجيا جين مانشون وونغ بالكشف عن ميزة "زر التعديل" على منصة تويتر.

وأوضحت وونغ، عبر حسابها على تويتر، أن الإصدار الحالي لتعديل التغريدة، والذي لم يتم طرحه بعد، سيعمل على إعادة تحميل الوسائط، أي الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF وما إلى ذلك، بدلاً من إعادة استخدامها.

أما لتعديل منشورٍ ما، فكشفت وونغ أنه يمكن للمستخدمين بكل بساطة الضغط فوق القائمة بجوار المشاركة، وعندها سيتمكنون من حذف التغريدة أو إزالة بعض الأخطاء المطبعية.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن المستخدمين سيحصلون على 30 دقيقة فقط بعد نشر التغريدة للضغط على زر التعديل. وسيتمكن المستخدمون أيضاً من تعديل تغريدة تحتوي على صورة أو مقطع فيديو.

وعلى عكس منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، تلتزم ميزة التعديل في تويتر بالمعايير الصحافية، إذ تكشف بالضبط كيف تم تغيير التغريدة.

وسيتضمن التكرار القديم للتغريدة إشعاراً ينبه المستخدمين إلى "وجود نسخة جديدة من هذه التغريدة". كذلك سيظهر التحديث بجوار الطابع الزمني، بالإضافة إلى إظهار كل من الخطأ الأصلي والتصحيح.

وذكرت تويتر في تغريدة، في وقت سابق من هذا الشهر، أن "زر التعديل" قيد التطوير منذ عام 2021، وجاء فيها: "لقد عملنا على ميزة التعديل منذ العام الماضي"، مضيفةً أن "الإعلان عن استمرار العمل على الميزة "لم يكن مزحةً".

