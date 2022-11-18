الإمارات تعلن عن موعد إطلاق أول مهمة لاستكشاف القمر!

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LBCI News Lebanon



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يأتي هذا الإعلان بعد تأكيد موقع هبوط المستكشف راشد، في فوهة أطلس، الواقعة عند 47.5 درجة شمالاً و 44.4 درجة شرقاً، على الحافة الخارجية الجنوبية الشرقية لمنطقة ماري فريغوريس أو ما يعرف بـ"بحر البرد"، الواقعة أقصى شمال القمر، والتي تم اختيارها حفاظاً على المرونة أثناء إنجاز عمليات المهمة. أكد مركز محمد بن راشد للفضاء أنّ موعد إطلاق أول مهمة إماراتية إلى سطح القمر، سيتم خلال 28 تشرين الثاني الجاري، في تمام الساعة 3:46 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، و12:46 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا يزال التوقيت قابلاً للتغيير تبعاً لأي تغييرات قد تطرأ في حالة الطقس أو أي ظروف أخرى.يأتي هذا الإعلان بعد تأكيد موقع هبوط المستكشف راشد، في فوهة أطلس، الواقعة عند 47.5 درجة شمالاً و 44.4 درجة شرقاً، على الحافة الخارجية الجنوبية الشرقية لمنطقة ماري فريغوريس أو ما يعرف بـ"بحر البرد"، الواقعة أقصى شمال القمر، والتي تم اختيارها حفاظاً على المرونة أثناء إنجاز عمليات المهمة.

وتعد فوهة أطلس، موقعاً لم يسبق استكشافه من قبل أي من المركبات الفضائية أو حتى المهمات المأهولة السابقة، الأمر الذي يجعل مشروع الإمارات لاستكشاف القمر واحدة من أهم المهمات المترقبة.



وبالتعاون مع شركاء المهمة "سبيس إكس" وآي سبيس"، أوضح مركز محمد بن راشد للفضاء بأن مركبة الإطلاق موجودة في المجمع رقم 40 بقاعدة كيب كانافيرال الفضائية بالولايات المتحدة، وسيتم نقلها إلى منصة الإطلاق عند اقتراب تاريخ الإطلاق المحدد.