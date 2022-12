نشر المالك والمدير التنفيذي الجديد لمنصة تويتر إلون ماسك تغريدة عبر تويتر أجرى من خلالها استطلاعًا سأل فيه مستخدمي المنصة عما إذا كان يجب عليه التنحي عن منصب رئيس الشركة.

وزعم ماسك في المنشور أنه سيلتزم بنتائج الاستطلاع، الّذي تم إغلاقه الاثنين.وتم الإدلاء بـ15.2 مليون صوت.

وطالبت نسبة 57.4 في المئة من المصوتين الملياردير بترك منصبه، فيما صوّت 42.5 في المئة بـ"لا".

ولم يذكر ماسك أي تفاصيل بشأن موعد تنحيه بعد نهاية الاستطلاع.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.