ميزة جديدة من "تيك توك" توضح سبب اقتراح مقاطع فيديو معينة

الإعلان

أعلنت شركة تيك توك عن إطلاق ميزة جديدة خلال الأيام القادمة ستتيح للمستخدمين إمكانية معرفة سبب ظهور مقطع فيديو معين في موجز For You الخاص بهم.وسيخبركم تيك توك بعد تطبيق هذه الميزة الأسباب جراء مشاهدتكم مقطع فيديو معينًا في صفحة الـFor You من خلال النقر على لوحة المشاركة وتحديد رمز علامة الاستفهام المسماة "لماذا هذا الفيديو".وتتفاوت الأسباب بين إمّا إعجابكم لمقاطع فيديو مشابهة في المحتوى أو التعليقات التي تنشرها أو عمليات البحث، وإمّا لأنه شائع مؤخرًا في منطقتكم أو دولتكم.وتهدف هذه الميزة الجديدة إلى إزالة الغموض عن خوارزمية TikTok وشرح كيفية تأثير نشاط المستخدم أو الحسابات المحددة على توصيات خوارزمية النظام الأساسي.وأوضحت شركة تيك توك أنها تخطط في المستقبل لتحسين هذه الميزة بمزيد من المعلومات التفصيلية للمستخدمين لإضفاء مزيد من الدقة والشفافية على توصيات المحتوى.