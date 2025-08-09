"خريطة الأصدقاء"... ميزة جديدة في إنستغرام تثير الجدل حول العالم!

حذر روّاد مواقع التواصل الإجتماعي من ميزة جديدة أضافها تطبيق انستغرام والتي تتيح مشاركة موقعهم الجغرافي، معتبرين أنها قد تعرّضهم للخطر من خلال الكشف عن أماكن تواجدهم من دون علمهم.



وقد أضافت منصة مشاركة الصور المملوكة لمجموعة ميتا الأربعاء الماضي خيارا لمشاركة المواقع باستخدام خريطة Friend Map ("خريطة الأصدقاء")، على غرار ميزة مشابهة يقدمها تطبيق سنابتشات المنافس منذ 2017.



ولكن فوجئ بعض المستخدمين عندما اكتشفوا مشاركة مواقعهم، وفق ما أظهرت منشورات حققت انتشارا واسعا.



ونشر الرئيس التنفيذي لشركة إنستغرام آدم موسيري منشورا على منصة ثريدز التابعة أيضا لمجموعة ميتا، مؤكدا أن ميزة مشاركة الموقع على إنستغرام مُعطّلة افتراضيا، ما يعني ضرورة تفعيلها من المستخدمين.



وكتب موسيري "توضيح سريع بخصوص خريطة الأصدقاء Friend Map، لن تتم مشاركة موقعك إلا إذا قررتَ مشاركته، وإذا قررتَ ذلك، فلا يُمكن مشاركته إلا مع مجموعة محدودة من الأشخاص الذين تختارهم".



وأضاف "فليكن ذلك واضحا، ميزة مشاركة الموقع مُعطّلة تماما".



وأضافت إنستغرام في منشور مدونة أن الميزة أُضيفت كوسيلة تُمكّن الأصدقاء من التواصل بشكل أفضل مع بعضهم البعض، من خلال مشاركة المنشورات من "أماكن مميزة".



ووفقا لإنستغرام، يُمكن للمستخدمين اختيار الجهات التي يريدون أن يتشاركوا معها مواقعهم، ويمكنهم إيقافها متى شاؤوا.



المصدر: فرانس برس