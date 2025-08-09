الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"خريطة الأصدقاء"... ميزة جديدة في إنستغرام تثير الجدل حول العالم!
علوم وتكنولوجيا
2025-08-09 | 04:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"خريطة الأصدقاء"... ميزة جديدة في إنستغرام تثير الجدل حول العالم!
حذر روّاد مواقع التواصل الإجتماعي من ميزة جديدة أضافها تطبيق انستغرام والتي تتيح مشاركة موقعهم الجغرافي، معتبرين أنها قد تعرّضهم للخطر من خلال الكشف عن أماكن تواجدهم من دون علمهم.
وقد أضافت منصة مشاركة الصور المملوكة لمجموعة ميتا الأربعاء الماضي خيارا لمشاركة المواقع باستخدام خريطة Friend Map ("خريطة الأصدقاء")، على غرار ميزة مشابهة يقدمها تطبيق سنابتشات المنافس منذ 2017.
ولكن فوجئ بعض المستخدمين عندما اكتشفوا مشاركة مواقعهم، وفق ما أظهرت منشورات حققت انتشارا واسعا.
ونشر الرئيس التنفيذي لشركة إنستغرام آدم موسيري منشورا على منصة ثريدز التابعة أيضا لمجموعة ميتا، مؤكدا أن ميزة مشاركة الموقع على إنستغرام مُعطّلة افتراضيا، ما يعني ضرورة تفعيلها من المستخدمين.
وكتب موسيري "توضيح سريع بخصوص خريطة الأصدقاء Friend Map، لن تتم مشاركة موقعك إلا إذا قررتَ مشاركته، وإذا قررتَ ذلك، فلا يُمكن مشاركته إلا مع مجموعة محدودة من الأشخاص الذين تختارهم".
وأضاف "فليكن ذلك واضحا، ميزة مشاركة الموقع مُعطّلة تماما".
وأضافت إنستغرام في منشور مدونة أن الميزة أُضيفت كوسيلة تُمكّن الأصدقاء من التواصل بشكل أفضل مع بعضهم البعض، من خلال مشاركة المنشورات من "أماكن مميزة".
ووفقا لإنستغرام، يُمكن للمستخدمين اختيار الجهات التي يريدون أن يتشاركوا معها مواقعهم، ويمكنهم إيقافها متى شاؤوا.
المصدر: فرانس برس
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
الأصدقاء"...
جديدة
إنستغرام
الجدل
العالم!
التالي
"ChatGPT-5"… جيل جديد من الذكاء الاصطناعي
قائد مهمة "أبولو 13"... وفاة رائد الفضاء الأميركي جيم لوفيل عن 97 عاما
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-08-05
صيحة جديدة تثير الجدل في الصين: مصاصات للكبار لتخفيف التوتر وتحسين النوم!
صحة وتغذية
2025-08-05
صيحة جديدة تثير الجدل في الصين: مصاصات للكبار لتخفيف التوتر وتحسين النوم!
0
فنّ
2025-07-24
تماثيل شمع جديدة لتايلور سويفت تُعرَض قريبا في فروع متحف "مدام توسو" حول العالم
فنّ
2025-07-24
تماثيل شمع جديدة لتايلور سويفت تُعرَض قريبا في فروع متحف "مدام توسو" حول العالم
0
علوم وتكنولوجيا
2025-07-09
كشف علمي جديد يُثير الجدل: مدينة تحت الأرض أسفل أهرامات الجيزة
علوم وتكنولوجيا
2025-07-09
كشف علمي جديد يُثير الجدل: مدينة تحت الأرض أسفل أهرامات الجيزة
0
علوم وتكنولوجيا
2025-07-06
"أشجار على سطح المريخ"... صورة ناسا تثير الجدل وهذا ما أوضحته الوكالة
علوم وتكنولوجيا
2025-07-06
"أشجار على سطح المريخ"... صورة ناسا تثير الجدل وهذا ما أوضحته الوكالة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"ChatGPT-5"… جيل جديد من الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"ChatGPT-5"… جيل جديد من الذكاء الاصطناعي
0
علوم وتكنولوجيا
2025-08-09
قائد مهمة "أبولو 13"... وفاة رائد الفضاء الأميركي جيم لوفيل عن 97 عاما
علوم وتكنولوجيا
2025-08-09
قائد مهمة "أبولو 13"... وفاة رائد الفضاء الأميركي جيم لوفيل عن 97 عاما
0
علوم وتكنولوجيا
2025-08-08
"الأضخم على الإطلاق"... العثور على ثقب أسود عملاق بحجم يعادل 36 مليار مرة حجم الشمس!
علوم وتكنولوجيا
2025-08-08
"الأضخم على الإطلاق"... العثور على ثقب أسود عملاق بحجم يعادل 36 مليار مرة حجم الشمس!
0
علوم وتكنولوجيا
2025-08-08
اكتشاف جديد يثير الجدل... هذا ما وجدته ناسا على كوكب المريخ
علوم وتكنولوجيا
2025-08-08
اكتشاف جديد يثير الجدل... هذا ما وجدته ناسا على كوكب المريخ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:13
العاهل الأردني اتصل بالرئيس عون معزياً: مستعدون لتأمين الدعم اللازم للجيش لتمكينه من القيام بدوره
أخبار لبنان
10:13
العاهل الأردني اتصل بالرئيس عون معزياً: مستعدون لتأمين الدعم اللازم للجيش لتمكينه من القيام بدوره
0
أخبار لبنان
10:47
تشييع ٥ عسكريين شهداء (صور)
أخبار لبنان
10:47
تشييع ٥ عسكريين شهداء (صور)
0
أخبار دولية
13:01
حماس تتهم نتنياهو باختلاق "جملة من الأكاذيب" خلال مؤتمره الصحافي في شأن غزة
أخبار دولية
13:01
حماس تتهم نتنياهو باختلاق "جملة من الأكاذيب" خلال مؤتمره الصحافي في شأن غزة
0
موضة وجمال
11:58
في أسبوع الموضة بكوبنهاغن… عارضة أزياء ترفع علم فلسطين برسالة مؤثرة (فيديو)
موضة وجمال
11:58
في أسبوع الموضة بكوبنهاغن… عارضة أزياء ترفع علم فلسطين برسالة مؤثرة (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
سحب سلاح المخيمات الفلسطينية سيبدأ من مخيمات جنوب الليطاني
تقارير نشرة الاخبار
13:31
سحب سلاح المخيمات الفلسطينية سيبدأ من مخيمات جنوب الليطاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
شهداء الجيش اللبناني الى مثواهم الأخير
تقارير نشرة الاخبار
13:30
شهداء الجيش اللبناني الى مثواهم الأخير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
الجيش يحقق في استشهاد عسكرييه والاحتمالات لا تزال مفتوحة
تقارير نشرة الاخبار
13:13
الجيش يحقق في استشهاد عسكرييه والاحتمالات لا تزال مفتوحة
0
أخبار لبنان
09:53
جابر من النبطية: أولويتنا بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة وتفعيل دورها وتعزيزه وفي مقدمها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة وحصرية السلاح بيدها
أخبار لبنان
09:53
جابر من النبطية: أولويتنا بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة وتفعيل دورها وتعزيزه وفي مقدمها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة وحصرية السلاح بيدها
0
أمن وقضاء
07:15
حريق في مستودع لمواد البناء في كفرذبيان ووقوع إصابات... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
07:15
حريق في مستودع لمواد البناء في كفرذبيان ووقوع إصابات... هذه التفاصيل
0
رياضة
07:07
المنتخب اللبناني لكرة السلة يواصل مشواره في كأس آسيا...
رياضة
07:07
المنتخب اللبناني لكرة السلة يواصل مشواره في كأس آسيا...
0
تقارير نشرة الاخبار
07:05
جولة للراعي على عدد من قرى الشريط الحدودي... هذه تفاصيلها
تقارير نشرة الاخبار
07:05
جولة للراعي على عدد من قرى الشريط الحدودي... هذه تفاصيلها
0
أمن وقضاء
06:48
وداع المجند الشهيد محمد شقير...
أمن وقضاء
06:48
وداع المجند الشهيد محمد شقير...
0
أخبار لبنان
04:19
الراعي من الشريط الحدودي الجنوبي: لا للحرب نعم للسلام
أخبار لبنان
04:19
الراعي من الشريط الحدودي الجنوبي: لا للحرب نعم للسلام
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
04:03
حر لاهب يسيطر على لبنان... 46° بقاعًا و36° جبلًا وساحلًا
حال الطقس
04:03
حر لاهب يسيطر على لبنان... 46° بقاعًا و36° جبلًا وساحلًا
2
أخبار لبنان
16:32
مورغان أورتاغوس عن شهداء الجيش اللبناني: "أبطال"
أخبار لبنان
16:32
مورغان أورتاغوس عن شهداء الجيش اللبناني: "أبطال"
3
أمن وقضاء
04:27
يروج المخدرات في كسروان وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود...
أمن وقضاء
04:27
يروج المخدرات في كسروان وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود...
4
أمن وقضاء
05:24
جريمة قتل في برجا
أمن وقضاء
05:24
جريمة قتل في برجا
5
أخبار لبنان
15:26
الكتلة الوطنية: لإعلان السفير الايراني شخصية غير مرحب بها
أخبار لبنان
15:26
الكتلة الوطنية: لإعلان السفير الايراني شخصية غير مرحب بها
6
أخبار لبنان
09:53
جابر من النبطية: أولويتنا بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة وتفعيل دورها وتعزيزه وفي مقدمها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة وحصرية السلاح بيدها
أخبار لبنان
09:53
جابر من النبطية: أولويتنا بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة وتفعيل دورها وتعزيزه وفي مقدمها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة وحصرية السلاح بيدها
7
أخبار لبنان
16:03
باسيل: ما حصل في مجلس الوزراء غير سيادي
أخبار لبنان
16:03
باسيل: ما حصل في مجلس الوزراء غير سيادي
8
أخبار لبنان
04:19
الراعي من الشريط الحدودي الجنوبي: لا للحرب نعم للسلام
أخبار لبنان
04:19
الراعي من الشريط الحدودي الجنوبي: لا للحرب نعم للسلام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More