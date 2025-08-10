نيزك يخترق منزلاً في هذا البلد… أقدم من كوكب الأرض بمليارات السنين!

أكد عالم جيولوجيا في جامعة جورجيا أنّ جزءاً من نيزك اخترق سقف أحد المنازل في الولاية في حزيران الماضي، تبيّن أنه أقدم من كوكب الأرض نفسه ويعود تاريخه إلى مليارات السنين.

وقال الجيولوجي سكوت هاريس، في تصريح لوسائل إعلام أميركية، إن العديد من الأشخاص شاهدوا كرة نارية في السماء يوم 26 حزيران، قبل أن يسقط جزء النيزك بالقرب من مدينة أتلانتا. وأوضح أن التحاليل كشفت أن مصدره حزام الكويكبات الواقع بين المريخ والمشتري.

وأضاف هاريس أنّه تم إبلاغه بالحادثة على الفور، فتوجّه لفحص المكان، حيث وجد في علّية المنزل نقطة دخول النيزك.

وتابع قائلاً: "كان صاحب المنزل يعلم بوجود ثقب في السقف، لكنه لم يكن يعرف أن النيزك اخترق مجرى الهواء، مروراً من جانب إلى آخر، ثم عبر طبقات من العزل، وثقب السقف الداخلي، وسقط من ارتفاع يقارب 3 أمتار ليصنع حفرة صغيرة في الأرض".

وأشار إلى أنّ الحفرة التي خلّفها النيزك في الأرض بلغ قطرها نحو سنتيمتر ونصف، أي بحجم حبّة طماطم كبيرة، مضيفاً: "الاصطدام كان قوياً لدرجة أنّ جزءاً من النيزك تحطّم بالكامل، وكأن أحدهم ضربه بمطرقة ثقيلة".

ولفت هاريس إلى أنّ هذا الجزء العتيق من النيزك اخترق الغلاف الجوي بسرعة كبيرة، حتى إنه كسر حاجز الصوت لفترة وجيزة قبل أن يصطدم بالأرض.