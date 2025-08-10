أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نيزك يخترق منزلاً في هذا البلد… أقدم من كوكب الأرض بمليارات السنين!

علوم وتكنولوجيا
2025-08-10 | 14:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نيزك يخترق منزلاً في هذا البلد… أقدم من كوكب الأرض بمليارات السنين!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نيزك يخترق منزلاً في هذا البلد… أقدم من كوكب الأرض بمليارات السنين!

أكد عالم جيولوجيا في جامعة جورجيا أنّ جزءاً من نيزك اخترق سقف أحد المنازل في الولاية في حزيران الماضي، تبيّن أنه أقدم من كوكب الأرض نفسه ويعود تاريخه إلى مليارات السنين.

وقال الجيولوجي سكوت هاريس، في تصريح لوسائل إعلام أميركية، إن العديد من الأشخاص شاهدوا كرة نارية في السماء يوم 26 حزيران، قبل أن يسقط جزء النيزك بالقرب من مدينة أتلانتا. وأوضح أن التحاليل كشفت أن مصدره حزام الكويكبات الواقع بين المريخ والمشتري.

وأضاف هاريس أنّه تم إبلاغه بالحادثة على الفور، فتوجّه لفحص المكان، حيث وجد في علّية المنزل نقطة دخول النيزك.

وتابع قائلاً: "كان صاحب المنزل يعلم بوجود ثقب في السقف، لكنه لم يكن يعرف أن النيزك اخترق مجرى الهواء، مروراً من جانب إلى آخر، ثم عبر طبقات من العزل، وثقب السقف الداخلي، وسقط من ارتفاع يقارب 3 أمتار ليصنع حفرة صغيرة في الأرض".

وأشار إلى أنّ الحفرة التي خلّفها النيزك في الأرض بلغ قطرها نحو سنتيمتر ونصف، أي بحجم حبّة طماطم كبيرة، مضيفاً: "الاصطدام كان قوياً لدرجة أنّ جزءاً من النيزك تحطّم بالكامل، وكأن أحدهم ضربه بمطرقة ثقيلة".

ولفت هاريس إلى أنّ هذا الجزء العتيق من النيزك اخترق الغلاف الجوي بسرعة كبيرة، حتى إنه كسر حاجز الصوت لفترة وجيزة قبل أن يصطدم بالأرض.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

نيزك

جورجيا

سقوط

منزل

أقدم

كوكب الأرض

تاريخ

مليارات السنين.

LBCI التالي
بحر الجليل يتحوّل إلى اللون الأحمر... فهل تتحقق أسطورة "نهاية الأزمنة"؟ (فيديو)
"ChatGPT-5"… جيل جديد من الذكاء الاصطناعي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-07-24

اكتشاف جديد بانتظار العلماء: مجموعة من الأقمار الصغيرة تدور حول كوكب الأرض

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-15

ميشال ضاهر: هذا البلد مسؤوليتنا وعلينا إنقاذه وتقديم تضحيات من أجل ذلك

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-26

تفجير منزل في بلدة حولا ووضع لافتة تحريضية في منزل استُهدف سابقًا

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-07

الوكالة الوطنية للاعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من منزل عند أطراف بلدة كفركلا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
13:23

بحر الجليل يتحوّل إلى اللون الأحمر... فهل تتحقق أسطورة "نهاية الأزمنة"؟ (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-09

"ChatGPT-5"… جيل جديد من الذكاء الاصطناعي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-08-09

"خريطة الأصدقاء"... ميزة جديدة في إنستغرام تثير الجدل حول العالم!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-08-09

قائد مهمة "أبولو 13"... وفاة رائد الفضاء الأميركي جيم لوفيل عن 97 عاما

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-05-04

التنافس عائلي في الدامور... هذه الصورة مع إنطلاق الإقتراع

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-19

السنيورة: نعبّر عن تضامننا مع الموقف الذي يأخذه الرئيس جنبلاط والدعوة تكمن في الوقوف في وجه الفتنة في سوريا ومنع امتداداتها إلى لبنان

LBCI
صحة وتغذية
2025-06-22

من اللون إلى الشكل والبقع... علامات على لسانك لا يجب تجاهلها وهذا ما تكشفه

LBCI
اسرار
2025-04-17

أسرار الصحف 18-4-2025

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:19

رأس مادورو مقابل ٥٠ مليون دولار

LBCI
أخبار دولية
13:13

الجيش الاسرائيلي يعيد انتشاره جنوبا استعدادا لاحتلال غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

فيما لبنان يصارع لبسط سلطة الجيش... الاحتلال يثبت مواقعه جنوبا وآخرها خلة المحافر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

انفجار وادي زبقين: التحقيقات بين فرضية التفخيخ والخطأ التقني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

كهرباء لبنان بين السياسة والانهيار

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 11-8-2025

LBCI
اقتصاد
08:10

وزير المالية بحث مع رئيس الصندوق الكويتي مشاريع عدة

LBCI
أمن وقضاء
07:32

الجيش يشيّع المجند الشهيد هادي ناصر الباي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:29

"التغطية مستمرة حتى لو تم اغتيال أنس واغتيال جميع الزملاء"...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:00

جورج البركس يناشد أصحاب محطات المحروقات: للتقيد بهذه بالارشادات

LBCI
حال الطقس
02:43

موجة حرّ تضرب لبنان... الحرارة تقترب من عتبة الـ٤٠ درجة ساحلا

LBCI
أخبار لبنان
07:08

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة عيد إنتقال السيدة العذراء يوم الجمعة

LBCI
رياضة
13:52

منتخب لبنان لكرة السلة يتعرض لخسارة لم تكن في الحسبان في بطولة كأس آسيا..

LBCI
أمن وقضاء
04:18

فرار موقوف من مستشفى في طرابلس... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه وعلى وشقيقه الذي ساعده

LBCI
أخبار دولية
23:30

بينهم أنس الشريف ومحمد قريقع... "الجزيرة" تعلن استشهاد 4 من صحافييها في قصف إسرائيلي على شمال غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

هذه تفاصيل حريق فقرا كفرذبيان.. والخوف من تكرار السيناريو

LBCI
أخبار لبنان
04:48

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يزور العراق ولبنان: "تعاوننا مع الحكومة اللبنانية مديد وعميق"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More