في تشيلي... العثور على متحجرة حيوان ثديي صغير من زمن الديناصورات

اكتشف باحثون في باتاغونيا متحجرة حيوان ثديي صغير بحجم الفأر، عاش جنبا إلى جنب مع الديناصورات، ولم يكن معروفا سابقا لدى علماء الإحاثة.



ووَرَدَ الإعلان عن هذا الاكتشاف الأسبوع الماضي في مقال نُشر في مجلة "بروسيدينغز أوف ذي رويال سوسايتي بي" العلمية البريطانية.



وكان حيوان "يوثيريوم بريسور" يَزِن ما بين 30 و40 غراما، وعاش خلال العصر الطباشيري، أي قبل نحو 74 مليون عام، وهو أصغر حيوان ثديي اكتُشِف على الإطلاق في هذه المنطقة الواقعة في أميركا الجنوبية.



وأوضح رئيس فريق العلماء التابع لجامعة تشيلي ومركز "ميلينيوم نيوكليوس" التشيلي للأبحاث هانز بوشل لوكالة فرانس برس أن المتحجرة عبارة عن "قطعة صغيرة من الفك مع ضرس وتاج وجذر ضرسين آخرين".



وعثر الباحثون على هذه المتحجرة في وادي ريو دي لاس تشيناس، وهو نهر يقع في منطقة ماغالانيس جنوب تشيلي، على بُعد نحو ثلاثة آلاف كيلومتر جنوب سانتياغو.