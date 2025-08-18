أخبار
"نفق بين النجوم"... اكتشاف فضائي جديد يثير دهشة العلماء

علوم وتكنولوجيا
2025-08-18 | 15:30
2min
"نفق بين النجوم"... اكتشاف فضائي جديد يثير دهشة العلماء

اكتشف العلماء "نفقًا" يربط النظام الشمسي بالنجوم البعيدة، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي دراسة جديدة، حدد علماء معهد ماكس بلانك نفقين ساخنين، يمتدان عبر مساحات شاسعة من الفضاء، بعد جمعهم لآلاف القياسات للسماء باستخدام تلسكوب eROSITA للأشعة السينية.

وكشف التلسكوب أن الشمس تقع وسط فقاعة منخفضة الكثافة، يبلغ قطرها حوالي 300 سنة ضوئية، تنبثق منها أنفاق بين النجوم ضخمة وتمتد إحدى القناتين باتجاه كوكبة قنطورس، مخترقةً المناطق الباردة المحيطة بها من الفضاء.

واتضح للعلماء أن النفق الآخر يربط النظام الشمسي بكوكبة الكلب الأكبر، واعتقد الفريق أن ذلك قد يكون جزءًا من نظام متفرع أكبر يمتد بين مناطق مختلفة لتكوين النجوم.

وبالاعتماد على قياسات من مرصد eROSITA، تمكّن العلماء من قياس هذه الآثار الخافتة جدًا من الإشعاع دون التعرّض لاضطرابات الغلاف الجوي للأرض.

ويُعتقد أن هذا النفق يمتد بين الفقاعة الساخنة المحلية وسديم الصمغ، على بُعد 1500 سنة ضوئية من الأرض.

وقال الباحثون إن الاكتشاف "أشار إلى احتمال وجود شبكة أنفاق واسعة النطاق تربط المناطق التي يملؤها الطور الساخن للوسط البينجمي".

وتعتمد هذه الشبكة البينجمية على ولادة النجوم وموتها، مما يُنتج رياحًا شمسية قوية.

