نظرًا لسوء الأحوال الجوية... إرجاء إطلاق صاروخ "ستارشيب" العملاق مجددا

أرجأت شركة سبايس إكس يوم أمس الاثنين مجددا رحلة تجريبية لصاروخها العملاق "ستارشيب"، المُصمّم للذهاب إلى القمر والمريخ، بسبب سوء الأحوال الجوية.



وقال المسؤول في الشركة دان هوت خلال بث مباشر "للأسف، لن يتم الإطلاق اليوم لأن الأحوال الجوية حالت دون ذلك".



وتُعدّ مخاطر الطقس والأعطال الفنية من النكسات المتكررة في قطاع الفضاء، وقد أشارت سبايس إكس إلى أنها تخطط لتكرار المحاولة اليوم الثلاثاء.



وقد حددت الشركة نافذة إطلاق جديدة تبدأ الساعة 18,30 بالتوقيت المحلي في تكساس.



وهذه الرحلة التجريبية العاشرة لـ"ستارشيب"، أكبر صاروخ طُوّر على الإطلاق، مُرتقبةٌ بشكلٍ خاص إذ تأتي بعد ثلاثة اختبارات أُجريت في وقت سابق من هذا العام وانتهت بانفجارات.



وقال خبير الفضاء في شركة "أناليسيس مايسون" الاستشارية دالاس كاسابوسكي لوكالة فرانس برس إن ستارشيب "لم يُثبت أنه جدير بالثقة"، مُحذّرا من أن هذه الرحلة التجريبية الجديدة ستضع سبايس إكس تحت "ضغط كبير".