سبايس اكس تستعد لطرح أسهم بناء على تقييم لأصولها بـ800 مليار دولار
علوم وتكنولوجيا
2025-12-06 | 03:30
سبايس اكس تستعد لطرح أسهم بناء على تقييم لأصولها بـ800 مليار دولار
تستعد شركة "سبايس اكس" الرائدة في مجال الفضاء والمملوكة للثريّ الأميركي إيلون ماسك، لطرح أسهم بناء على تقييم إجمالي لأصولها بقيمة 800 مليار دولار، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عدّة، وهو أعلى تقييم في العالم لشركة غير مدرجة في البورصة.
ويوازي هذا التقييم ضعف ما كان عليه في آخر عملية بيع أسهم قبل خمسة أشهر فقط.
وسيسهم نجاح هذه العملية في زيادة ثروة مالك الشركة إيلون ماسك الذي أصبح في مطلع تشرين الأول الماضي أول رجل في العالم تبلغ ثروته 500 مليار دولار، بحسب موقع فوربز.
وتقول وسائل إعلام إنه ما زال يملك نحو 42 % من رأسمال الشركة.
ولم يشأ المسوؤلون في "سبايس اكس" الإدلاء بأي تعليق لوكالة فرانس برس.
وتنوي "سبايس اكس" إرسال مركباتها إلى القمر والمريخ خلال العامين المقبلين.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
تستعد
تقييم
لأصولها
بـ800
مليار
دولار
اكتشاف استثنائي في مصر... العثور على 225 تمثالًا جنائزيًا في مقبرة تانيس
السابق
0
أخبار دولية
2025-11-10
ترامب يهدد بمقاضاة "بي بي سي" والمطالبة بتعويض قيمته مليار دولار
أخبار دولية
2025-11-10
ترامب يهدد بمقاضاة "بي بي سي" والمطالبة بتعويض قيمته مليار دولار
0
أخبار دولية
2025-09-26
ترامب يوقع أمرًا بشأن بيع تيك توك والإدارة الأميركية تقدر قيمته بنحو 14 مليار دولار
أخبار دولية
2025-09-26
ترامب يوقع أمرًا بشأن بيع تيك توك والإدارة الأميركية تقدر قيمته بنحو 14 مليار دولار
0
أخبار دولية
2025-09-26
طهران وموسكو توقعان اتفاقا لبناء محطات نووية بقيمة 25 مليار دولار في إيران
أخبار دولية
2025-09-26
طهران وموسكو توقعان اتفاقا لبناء محطات نووية بقيمة 25 مليار دولار في إيران
0
أخبار دولية
2025-09-26
طهران وموسكو توقعان إتفاقية بقيمة 25 مليار دولار لبناء 4 محطات نووية بإيران
أخبار دولية
2025-09-26
طهران وموسكو توقعان إتفاقية بقيمة 25 مليار دولار لبناء 4 محطات نووية بإيران
0
علوم وتكنولوجيا
14:00
اكتشاف استثنائي في مصر... العثور على 225 تمثالًا جنائزيًا في مقبرة تانيس
علوم وتكنولوجيا
14:00
اكتشاف استثنائي في مصر... العثور على 225 تمثالًا جنائزيًا في مقبرة تانيس
0
علوم وتكنولوجيا
12:35
تفوق قيمتها الـ100 مليون يورو... الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة مالية على منصة "إكس"
علوم وتكنولوجيا
12:35
تفوق قيمتها الـ100 مليون يورو... الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة مالية على منصة "إكس"
0
علوم وتكنولوجيا
2025-12-04
في تركيا... اكتشافات أثرية توفر معطيات جديدة عن مجتمع العصر الحجري الحديث
علوم وتكنولوجيا
2025-12-04
في تركيا... اكتشافات أثرية توفر معطيات جديدة عن مجتمع العصر الحجري الحديث
0
علوم وتكنولوجيا
2025-12-04
في إجراء هو الأول من نوعه... "ميتا" تبدأ بحذف حسابات الأستراليين دون الـ16 عاما من منصاتها
علوم وتكنولوجيا
2025-12-04
في إجراء هو الأول من نوعه... "ميتا" تبدأ بحذف حسابات الأستراليين دون الـ16 عاما من منصاتها
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 5-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 5-12-2025
0
أخبار لبنان
07:06
سلام يحصل على دعم جديد من نظيره القطري ولقاء مع بيل غيتس
أخبار لبنان
07:06
سلام يحصل على دعم جديد من نظيره القطري ولقاء مع بيل غيتس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
sirenetta تستعدّ لخوض تجربة OMT Christmas in Action في الـForum
تقارير نشرة الاخبار
13:32
sirenetta تستعدّ لخوض تجربة OMT Christmas in Action في الـForum
0
فنّ
06:05
"بكّيتني يا ليل" و"يا دنيا"... الإحساس يُسيطر على جديد ناصيف زيتون (فيديو)
فنّ
06:05
"بكّيتني يا ليل" و"يا دنيا"... الإحساس يُسيطر على جديد ناصيف زيتون (فيديو)
0
أخبار لبنان
04:19
وزير الخارجية المصري للـLBCI: ندعم أي مسار يُبعد شبح العدوان عن لبنان
أخبار لبنان
04:19
وزير الخارجية المصري للـLBCI: ندعم أي مسار يُبعد شبح العدوان عن لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
15:33
تحسّن خدمات أوجيرو... والفضل للصين
تقارير نشرة الاخبار
15:33
تحسّن خدمات أوجيرو... والفضل للصين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مونديال 2026... 48 منتخبًا والولايات المتحدة هي قلب الحدث
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مونديال 2026... 48 منتخبًا والولايات المتحدة هي قلب الحدث
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العرب في الرياض… بسبب الموسيقى
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العرب في الرياض… بسبب الموسيقى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
sirenetta تستعدّ لخوض تجربة OMT Christmas in Action في الـForum
تقارير نشرة الاخبار
13:32
sirenetta تستعدّ لخوض تجربة OMT Christmas in Action في الـForum
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في سوريا ديناميكية مالية ومصرفية... وفي لبنان تجاذب مستمر
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في سوريا ديناميكية مالية ومصرفية... وفي لبنان تجاذب مستمر
0
أخبار لبنان
13:28
اطلاق مهرجان البترون عاصمة الميلاد..
أخبار لبنان
13:28
اطلاق مهرجان البترون عاصمة الميلاد..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إسرائيل تريد إنضمام بريطانيا الى أي قوة دولية في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إسرائيل تريد إنضمام بريطانيا الى أي قوة دولية في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
شبح الحرب يتراجع وحصر السلاح التزام لبناني لأجل لبنان لا ارضاءً لأحد
تقارير نشرة الاخبار
13:17
شبح الحرب يتراجع وحصر السلاح التزام لبناني لأجل لبنان لا ارضاءً لأحد
1
رياضة
14:23
تعرفوا الى المجموعات الـ١٢ لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦
رياضة
14:23
تعرفوا الى المجموعات الـ١٢ لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦
2
حال الطقس
02:46
منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:46
منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
3
أمن وقضاء
12:42
أمن الدولة: ضبط مواد غذائية ومنظّفات منتهية الصلاحية داخل مستودع في كسروان
أمن وقضاء
12:42
أمن الدولة: ضبط مواد غذائية ومنظّفات منتهية الصلاحية داخل مستودع في كسروان
4
أخبار لبنان
02:52
لقاء بين نواف سلام وأحمد الشرع... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
02:52
لقاء بين نواف سلام وأحمد الشرع... وهذا ما جرى بحثه
5
أخبار لبنان
02:19
رسالة من اعضاء الكونغرس الى الرئيسين عون وسلام تطالب بنزع سلاح الحزب: لقد انتهى زمن الوعود غير المنجزة
أخبار لبنان
02:19
رسالة من اعضاء الكونغرس الى الرئيسين عون وسلام تطالب بنزع سلاح الحزب: لقد انتهى زمن الوعود غير المنجزة
6
أمن وقضاء
05:31
شبكة احتيال وتزوير تُدار من البرازيل بهدف الاستيلاء على عقارات في لبنان بملايين الدولارات... وهذا ما حصل
أمن وقضاء
05:31
شبكة احتيال وتزوير تُدار من البرازيل بهدف الاستيلاء على عقارات في لبنان بملايين الدولارات... وهذا ما حصل
7
أمن وقضاء
11:24
استمتع بتعذيب زوجته بوحشيّة وحرقها بالزيت المغلي بدمٍ بارد!
أمن وقضاء
11:24
استمتع بتعذيب زوجته بوحشيّة وحرقها بالزيت المغلي بدمٍ بارد!
8
أمن وقضاء
09:34
تدابير سير على الأوتوستراد بين العقيبة وحالات يوم غد
أمن وقضاء
09:34
تدابير سير على الأوتوستراد بين العقيبة وحالات يوم غد
