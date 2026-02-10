الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"أوبن إيه آي" تبدأ باختبار الإعلانات على "تشات جي بي تي"

علوم وتكنولوجيا
2026-02-10 | 17:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;أوبن إيه آي&quot; تبدأ باختبار الإعلانات على &quot;تشات جي بي تي&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"أوبن إيه آي" تبدأ باختبار الإعلانات على "تشات جي بي تي"

أعلنت شركة أوبن إيه آي الأميركية عبر مدونتها أن تشات جي بي تي بدأت الاثنين اختبار دمج الإعلانات في روبوت الدردشة الأكثر استخداما في العالم بتقنية الذكاء الاصطناعي، في ميزة جديدة يُتوقع أن تدر إيرادات إضافية في قطاع شديد التنافسية.

وقالت أوبن إيه آي "نبدأ اليوم اختبار الإعلانات عبر تشات جي بي تي في الولايات المتحدة. سيشمل الاختبار المستخدمين البالغين المشتركين في النسخة المجانية أو الاشتراك الأقل تكلفة".

وأوضحت الشركة أن المستخدمين الذين لا يرغبون في مشاهدة الإعلانات يمكنهم تعطيلها، ولكن تفاعلهم مع تشات جي بي تي سيقتصر على "عدد محدود من الرسائل المجانية يوميا".

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان "أوبن إيه آي" في منتصف كانون الثاني عن إطلاق الإعلانات لمستخدميها الأميركيين.

وقد سخرت شركة "أنثروبيك" المنافسة من هذا القرار خلال المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأميركية ("سوبربول") الأحد، إذ عرضت الشركة المطورة لروبوت الدردشة "كلود" إعلانا خلال المباراة يظهر فيه رجل يطلب نصيحة من روبوت دردشة ويتلقى ردودا جادة، قبل أن يقاطعه إعلان لموقع مواعدة وهمي.

وصف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، الإعلان بأنه "مُسلّ" ولكنه "مُضلِّل بشكل واضح".

وفي بيان صدر الاثنين، أكدت الشركة أن "الإعلانات لا تؤثر على ردود تشات جي بي تي".

كما أوضحت أن هذا التطور سيساعد في "تمويل" البنية التحتية والاستثمارات اللازمة لتقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وفيما يقتصر عدد المشتركين بالنسخ المدفوعة على نسبة ضئيلة من إجمالي المستخدمين البالغ مليار شخص، تواجه أوبن إيه آي ضغوطا لتوليد إيرادات جديدة.

وارتفعت قيمتها السوقية إلى 500 مليار دولار في مجال الاستثمار الخاص منذ عام 2022، ونوقشت إمكانية طرح أسهمها للاكتتاب العام بقيمة تريليون دولار، لكنّ الشركة تستنزف مواردها بمعدل ينذر بالخطر. ويعود ذلك إلى التكلفة الباهظة لقوة الحوسبة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي.

وباتخاذ هذه الخطوة، تحذو أوبن إيه آي حذو شركات عملاقة مثل غوغل وميتا التي تعتمد قوتها بشكل أساسي على عائدات الإعلانات المرتبطة بخدماتها المجانية.

علوم وتكنولوجيا

آي"

باختبار

الإعلانات

"تشات

تي"

LBCI التالي
بركان "إل تشيتشون" المكسيكي يستيقظ بعد 40 عامًا… حرارة وغازات وكبريت غامض يضع العلماء في حالة تأهّب
مونديال 2026: كلاب روبوتية ستساعد الشرطة المكسيكية لمكافحة الجريمة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-12-12

في الولايات المتحدة... "تشات جي تي" يواجه دعوى قضائية وهذه الأسباب

LBCI
رياضة
2025-12-22

رابطة "ان بي ايه" تطلق خطوات تأسيس دوري أوروبي محتمل

LBCI
رياضة
2025-12-12

"أن بي ايه": كليبرز يستمر في النزيف بسقوطه أمام روكتس في الرمق الأخير

LBCI
أخبار دولية
2025-11-17

بي بي سي "مصممة على مواجهة" مقاضاة ترامب لها بتهمة التشهير

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
18:00

بركان "إل تشيتشون" المكسيكي يستيقظ بعد 40 عامًا… حرارة وغازات وكبريت غامض يضع العلماء في حالة تأهّب

LBCI
علوم وتكنولوجيا
17:31

مونديال 2026: كلاب روبوتية ستساعد الشرطة المكسيكية لمكافحة الجريمة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-02-09

إيلون ماسك: سبيس إكس ستعطي الأولوية لبناء "مدينة ذاتية النمو" على سطح القمر

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-02-06

دراسة تكشف: ألبوم صور الهاتف يحتوي على 350 وجهاً غريباً بسبب اللقطات العشوائية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-01-26

الرئيس عون أمام الوفد القطري: لبنان يثمّن دعم قطر المستمر..

LBCI
أمن وقضاء
18:12

رابطة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اعلنت الاضراب غدا في جميع الكليات والوحدات والتوقّف عن التدريس والامتحانات

LBCI
أمن وقضاء
20:29

مبانٍ مهددة في طرابلس بين الإخلاء واعتراض الأهالي… والقرار: حماية الأرواح أولاً

LBCI
أخبار لبنان
16:03

انطلاق المناقشات التقنية بين لبنان وصندوق النقد في وزارة المالية... جابر: الحكومة ملتزمة اتباع سياسات مسؤولة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
21:00

من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:58

وزارة الصحة: بين تقييمِ خططٍ وإطلاقِ حملاتٍ تدابيرُ تُبعد كابوس السرطان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:54

وزير الداخلية في حوار مفتوح مع طلاب جامعة الروح القدس: الانتخابات في موعدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:46

أزمة نقل بري بين لبنان وسوريا... والاتصالات تتكثّف لتفادي شلل طويل الأمد عند المعابر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:44

في طرابلس... عشرات السنين من الإهمال والعشوائية والفساد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:42

أموال المودعين بين خطة الحكومة وشروط صندوق النقد

LBCI
أمن وقضاء
20:29

مبانٍ مهددة في طرابلس بين الإخلاء واعتراض الأهالي… والقرار: حماية الأرواح أولاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:27

يانوح تشيع حسن جابر ونجله الطفل علي وأحمد سلامة…

LBCI
أخبار دولية
20:25

هل يمكن لزيارة نتنياهو أن تغير في أجندة الولايات المتحدة إن كان في ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
09:37

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
11:17

فيديو صادم من داخل سجن إبستين… لقطات غير منشورة تكشف لحظة عثور الحراس على جثته وتعيد فتح باب الشبهات

LBCI
أخبار لبنان
14:42

أدرعي: إحباط جهاز الشاباك نشاط خلية لبنانية في يهودا والسامرة وتوقيف 5 مشتبهين

LBCI
أمن وقضاء
17:50

"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
أخبار لبنان
18:45

قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:28

طقس مستقر نهارًا مع أمطار محلية مساءً

LBCI
خبر عاجل
12:46

الرئيس عون أصدر قانون موازنة عام 2026 الذي أقرّه مجلس النواب وحمل الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026

LBCI
خبر عاجل
19:18

معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More