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قد تكون تتسرّع في تجديد هاتفك... تقرير يكشف سنّ الهاتف الذكي
علوم وتكنولوجيا
2026-06-16 | 10:29
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قد تكون تتسرّع في تجديد هاتفك... تقرير يكشف سنّ الهاتف الذكي
يُقبل قطاع واسع من المستهلكين على استبدال هواتفهم الذكية بعد عامين أو ثلاثة من الشراء، إلّا أنّ خبراء التكنولوجيا يؤكّدون أنّ هذه الخطوة باتت غير ضرورية في ظلّ الظروف الاقتصادية الحالية.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "بيزنس"، فإنّ الشركات الكبرى مثل "آبل" و"سامسونغ" تصمّم أجهزتها الحديثة لتستمرّ في العمل بكفاءة لفترة تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات، ممّا يعني أنّ قرار شراء هاتف جديد يتجاوز سعره الألف دولار يجب أن يرتبط بكفاءة البطارية، واستمرار الدعم البرمجي، وجدوى تكلفة الإصلاح، بدلاً من مجرّد مرور الوقت.
وفي سوق البرمجيّات، تشهد الشركات سباقاً لإطالة عمر الأجهزة، فنظام أبل المرتقب iOS 27 سيدعم هواتف قديمة تعود لعام 2019 مثل آيفون 11، رغماً عن القيود التي تفرضها ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة.
وعلى الجانب الآخر، أحدثت غوغل ثورةً في معسكر "أندرويد" بتقديم سبع سنوات من الدعم البرمجي بدءاً من سلسلة بيكسل 8، وهو ما تبعتها فيه سامسونغ. وأعلنت كوالكوم أنّ معالجاتها الحديثة ستدعم التحديثات حتّى ثماني سنوات، ممّا يضمن للأجهزة عمراً يمتدّ حتّى مطلع ثلاثينيات هذا القرن.
من جهة أخرى، تبقى البطارية هي العنصر الأكثر تأثّراً بالاستهلاك، حيث تفقد الأجهزة الحديثة نحو عشرين في المئة من سعتها الأصلية بعد عامين أو ثلاثة من الاستخدام المنتظم.
ويُعدّ الارتفاع في درجات الحرارة، بما يصل إلى أعلى من 35 درجة مئوية، العدو الأول للبطارية بسبب الاستخدام المكثف أثناء الشحن أو ترك الهاتف في أماكن ساخنة، لذا ينصح الخبراء بالشحن الطبيعي عند الحاجة للحفاظ على عمرها الافتراضي.
أخيراً، تخضع رغبة الترقية لمعادلة اقتصادية بسيطة، فالإصلاح يظلّ خياراً ذكياً طالما أنّ تكلفته لا تتجاوز نصف قيمة الهاتف الحالية، علماً بأنّ استبدال الشاشة يكلف بين 80 و300 دولار، والبطارية بين 40 و150 دولاراً.
وبشكل عام، يمكن للهاتف الحديث أن يعيش من أربع إلى ست سنوات بكفاءة، لكن بحلول العام السابع، يصبح بطء الأداء وتراجع البطارية وغياب جدوى الصيانة إشارات حاسمة بضرورة الترقية.
مصدر
علوم وتكنولوجيا
هواتف ذكية
عمر
استمرارية
آبل
سامسونغ
تكنولوجيا.
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