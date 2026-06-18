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الذكاء الاصطناعي يرفع الفاتورة... هل تستعد آبل لزيادة أسعار أجهزتها؟
علوم وتكنولوجيا
2026-06-18 | 11:08
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الذكاء الاصطناعي يرفع الفاتورة... هل تستعد آبل لزيادة أسعار أجهزتها؟
تعتزم شركة آبل رفع أسعار بعض منتجاتها خلال الفترة المقبلة، في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف رقائق الذاكرة التي تُعدّ من المكونات الأساسية في الأجهزة الذكية، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (
BBC
).
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، أن الضغوط المتزايدة على سوق الرقائق تجعل زيادات الأسعار أمراً يصعب تجنبه، واصفاً الوضع الحالي في هذا القطاع بأنه "غير مستدام".
وأوضح كوك أن الطلب المتنامي على الأجهزة الإلكترونية، بالتزامن مع الطفرة العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على رقائق الذاكرة، ما تسبب في نقص المعروض وارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.
وأشار إلى أن آبل حاولت خلال الفترة الماضية امتصاص جزء من هذه الزيادات لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار، إلا أن استمرار الضغوط على سلسلة التوريد يجعل الحفاظ على الأسعار الحالية أكثر صعوبة.
ورغم هذه التصريحات، لم تكشف الشركة عن موعد تطبيق أي زيادات محتملة أو المنتجات التي قد تتأثر بها، كما لم تؤكد ما إذا كانت الزيادات ستشمل سلسلة هواتف iPhone 18 المرتقبة.
وتشير تقديرات بعض المحللين إلى أن أسعار الهواتف الذكية عالمياً قد ترتفع خلال السنوات المقبلة إذا استمرت أزمة الرقائق وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وفي السياق نفسه، حذّرت شركات كبرى في قطاع أشباه الموصلات، مثل TSMC وSamsung، من استمرار الضغوط على صناعة الرقائق، في حين لجأت شركات أخرى إلى رفع أسعار بعض منتجاتها لمواجهة التكاليف المتزايدة.
ويرى خبراء القطاع أن استمرار النمو السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يزيد المنافسة على الرقائق المتقدمة، ما ينعكس على أسعار الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية خلال الفترة المقبلة.
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