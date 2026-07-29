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تشعرون بالغثيان عند استخدام الهاتف في السيارة؟... ميزة في "آيفون" قد تكون الحلّ
علوم وتكنولوجيا
2026-07-29 | 07:57
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تشعرون بالغثيان عند استخدام الهاتف في السيارة؟... ميزة في "آيفون" قد تكون الحلّ
كشف تقرير لـBBC عن ميزة في هواتف "آيفون" تحمل اسم Vehicle Motion Cues، صُمّمت لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من دوار الحركة أثناء استخدام الهاتف داخل السيارة أو القطار أو غيرهما من وسائل النقل. وتعتمد الميزة على عرض نقاط متحرّكة عند أطراف الشاشة، تتحرّك بالتزامن مع حركة المركبة، مستفيدةً من مستشعرات الحركة المدمجة في الهاتف.
ويشير خبراء إلى أنّ دوار الحركة يحدث نتيجة تعارض بين الإشارات التي يستقبلها الدماغ من العينين وتلك التي ترسلها الأذن الداخلية المسؤولة عن التوازن، ما قد يؤدي إلى الشعور بالغثيان والدوخة. وتوفّر النقاط المتحرّكة للمستخدم إشارات بصرية تعكس حركة المركبة، ما قد يساعد في الحدّ من هذا التعارض والتخفيف من أعراض دوار الحركة لدى بعض الأشخاص.
ورغم تفاوت آراء المستخدمين بشأن فاعلية الميزة، يؤكّد بعض الأشخاص الذين يعانون من دوار الحركة أنّها أحدثت فرقًا كبيرًا في قدرتهم على استخدام الهاتف أثناء التنقّل، في حين يرى آخرون أنّ تأثيرها محدود. كما يشير مختصون إلى وجود أبحاث تدعم إمكانية استخدام المؤثرات البصرية للتخفيف من دوار الحركة، إلى جانب وسائل أخرى مصمّمة لهذا الغرض.
وتتوفّر الميزة ضمن إعدادات إمكانية الوصول في أجهزة "آيفون"، حيث يمكن تفعيلها بشكل دائم أو ضبطها لتعمل تلقائيًا عند اكتشاف وجود المستخدم داخل مركبة متحرّكة.
ويخلص التقرير إلى أنّه، رغم الفائدة التي قد تقدّمها هذه التقنية، فإنّ إحدى أبسط الطرق لتجنّب دوار الحركة أثناء السفر قد تبقى تقليل استخدام الهاتف والنظر إلى الخارج والاستمتاع بالرحلة.
المصدر
علوم وتكنولوجيا
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"آيفون"
الحلّ
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