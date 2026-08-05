بعد اصطدام جزء من صاروخ "سبيس إكس" بالقمر... "ناسا" تدرس التداعيات

يُعتقد أنّ الجزء العلوي من صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس قد ارتطم بسطح القمر، بعد أكثر من عام على إطلاقه إلى الفضاء. وكان الجزء، الذي يزن نحو أربعة أطنان، قد انفصل عن الصاروخ وفق الخطة خلال المهمة، إلا أنّه واصل التحليق في الفضاء قبل أن يدخل، عن غير قصد، في مسار تصادمي مع القمر.ومن المتوقع أن يؤكد علماء الفلك وقوع الاصطدام باستخدام تلسكوبات متخصصة تتابع الحدث، فيما أوضح خبراء أنّه لن تتوافر صور مباشرة للحظة الارتطام بسبب موقع الاصطدام والقيود التقنية التي تحول دون رصده.وأكد المتحدث باسم وكالة الفضاء الأميركية ناسا، جيمي راسل، أنّ الحادث "لا يشكل أي خطر على الأرض"، مشيراً إلى أنّ الوكالة ستستفيد من هذا الحدث لجمع بيانات جديدة عن سطح القمر، إلى جانب تطوير تقنيات تتبع الأجسام المتحركة في الفضاء.في المقابل، حذّر عالم الفلك مات بوثويل من تنامي مشكلة الحطام الفضائي، موضحاً أنّ تزايد الأجسام التي يصنعها الإنسان في الفضاء قد يشكّل تحدياً متنامياً أمام المهمات الفضائية المستقبلية، وقد يجعل الملاحة في مدارات الأرض أكثر تعقيداً خلال العقود المقبلة إذا استمر هذا الازدحام.