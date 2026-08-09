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كرة القدم في مواجهة عصر الذكاء الاصطناعي... لماذا يريد المستثمرون حصة من كأس العالم؟
علوم وتكنولوجيا
2026-08-09 | 11:27
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كرة القدم في مواجهة عصر الذكاء الاصطناعي... لماذا يريد المستثمرون حصة من كأس العالم؟
أثارت خطة مقترحة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لبيع حصة من أعمال كأس العالم معارضة واسعة، ما دفع الاتحاد إلى التراجع عنها وسط تهديدات بمقاطعة بطولات مستقبلية ودعوات إلى استقالة رئيسه جياني إنفانتينو. لكنّ الجدل حول الخطة طرح سؤالًا أوسع: لماذا أبدى مستثمرون في قطاع التكنولوجيا اهتمامًا بالاستثمار في كأس العالم؟ وهل يمكن أن تصبح مثل هذه الصفقات أكثر شيوعًا مستقبلًا؟
وكانت شركة Thrive Eternal، الذراع الاستثمارية التابعة لشركة رأس المال الاستثماري Thrive Capital، قد رأت في الرياضة مجالًا قادرًا على الصمود أمام ثورة الذكاء الاصطناعي، وربما الاستفادة منها لزيادة قيمته. وتقوم الفكرة على أنّ كرة القدم، بما تحمله من تاريخ وهوية وثقافة وتجربة جماعية بين المشجعين، تتمتع بعناصر يصعب على التكنولوجيا استبدالها، بخلاف قطاعات ترفيهية أخرى، مثل السينما والموسيقى، التي بدأ الذكاء الاصطناعي يدخل بقوة في عمليات إنتاجها.
وتستثمر الشركة أيضًا في مجالات رياضية أخرى، من بينها فريق سان فرانسيسكو جاينتس للبيسبول، وسط تقارير عن اهتمامها بامتياز جديد في دوري كرة السلة الأميركي في لاس فيغاس.
وبحسب ما نقلته "بي بي سي"، بدأت المفاوضات بشأن الخطة العام الماضي، مع الاستعانة بشخصيات بارزة في قطاعي الرياضة والترفيه، من بينها الرئيس السابق لشركة "ليبرتي ميديا" غريغ مافي والرئيس التنفيذي السابق لشركة "ديزني" بوب إيغر.
وكان المقترح يتطلب استثمارًا أوليًا بقيمة 4.2 مليارات دولار، ضمن كيان تصل قيمته التقديرية إلى 20 مليار دولار. ووفقًا لمصدر مطّلع، لم يكن الهدف تحقيق أرباح سريعة، بل الاستثمار على مدى عقود، مع إمكانية منح الاتحادات الأعضاء في "فيفا" حصصًا تصل قيمتها إلى نحو 91 مليون دولار لكل اتحاد، بما يسمح بتمويل تطوير الملاعب ومراكز التدريب والبنية التحتية لكرة القدم.
ورغم أنّ "فيفا" برّر توجّهه بالحاجة إلى فصل الجانب التجاري عن إدارة اللعبة، تساءل خبراء عن مدى الحاجة الفعلية إلى هذا التمويل، خصوصًا أنّ كأس العالم 2026 يتجه أصلًا إلى تحقيق إيرادات قياسية بفضل حقوق البث والرعاية وأسعار التذاكر.
وترى أوساط رياضية أنّ التراجع عن الصفقة لا يعني انتهاء اهتمام المستثمرين بكرة القدم، بل قد يكون مجرد بداية لمرحلة يتزايد فيها حضور رؤوس الأموال الخاصة في الرياضة، في ظل الاعتقاد بأنّ كرة القدم، بفضل ارتباطها الثقافي والجماهيري، قد تكون من أكثر المجالات قدرةً على الحفاظ على قيمتها في عصر الذكاء الاصطناعي.
المصدر
رياضة
علوم وتكنولوجيا
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