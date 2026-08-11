الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كلاب معدّلة جينيًا لا تسبّب الحساسية؟... تجربة واعدة قد تغيّر علاقة الملايين بالحيوانات الأليفة

علوم وتكنولوجيا
2026-08-11 | 02:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كلاب معدّلة جينيًا لا تسبّب الحساسية؟... تجربة واعدة قد تغيّر علاقة الملايين بالحيوانات الأليفة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
كلاب معدّلة جينيًا لا تسبّب الحساسية؟... تجربة واعدة قد تغيّر علاقة الملايين بالحيوانات الأليفة

في خطوة علمية قد تفتح الباب أمام ملايين الأشخاص الذين يعانون حساسية تجاه الحيوانات الأليفة، نجح عالم أميركي في استخدام تقنية تعديل الجينات لتربية جرو من فصيلة البيغل لا ينتج البروتين الرئيسي المسبّب لحساسية الكلاب. وكان عالم الوراثة مات ووكر يعاني الحساسية طوال حياته، ما منعه من اقتناء كلب، لكنه أصبح قادرًا على احتضان جروته "بيلي" من دون ظهور الأعراض المعتادة، رغم أنّ حساسيته نفسها لم تختفِ.

واستخدم فريق ووكر تقنية CRISPR لتعديل الحمض النووي للكلاب وتعطيل أحد الجينات المسؤولة عن إنتاج البروتين المسبّب للحساسية. وبعد إدخال الحمض النووي المعدّل إلى بويضات وزرعها في أم بديلة، وُلد عام 2024 جروان، "بيلي" وشقيقها التوأم "ألفي"، وتبيّن أنّ شعرهما ولعابهما خاليان من البروتين الرئيسي المستهدف.

كما خضع ووكر لاختبار حساسية جلدي باستخدام عينات من الكلبين، ولم يُظهر جلده رد فعل تجاههما، على عكس ما حدث عند اختباره بعينات من كلاب أخرى.

ويشير العلماء إلى أنّ النتائج الأولية واعدة، خصوصًا أنّ الطفرة الجينية المستخدمة يمكن أن تحدث بصورة طبيعية لدى بعض الكلاب، ما قد يخفف المخاوف بشأن بعض الآثار الصحية غير المتوقعة. لكن الباحثين يؤكدون أنّ التجربة لا تزال في مراحلها الأولى، وأنّ "بيلي" و"ألفي" سيحتاجان إلى متابعة صحية طويلة الأمد للتأكد من سلامة التعديل الجيني.

كما أنّ الجين الذي جرى تعطيله ليس العامل الوحيد المسؤول عن حساسية الكلاب، ما يعني أنّ هذه التقنية قد لا تمنع ردود الفعل التحسسية لدى جميع الأشخاص.

وفي حال أثبتت الدراسات اللاحقة سلامة التقنية وفاعليتها، تأمل شركة "Kindred Companion Sciences"، التي يقودها ووكر، في تطبيقها على سلالات أخرى وتطوير كلاب أقل تسببًا بالحساسية.

ويرى خبراء أنّ هذا التطور قد يتيح لعدد أكبر من الأشخاص اقتناء حيوانات أليفة، لكنهم يحذرون في المقابل من تأثير محتمل للكلاب المعدّلة جينيًا في جهود إنقاذ الحيوانات المشردة وتشجيع تبنّيها، مؤكدين أنّ سنوات من الأبحاث والاختبارات قد تكون ضرورية قبل طرح هذه الكلاب تجاريًا.
 

علوم وتكنولوجيا

كلاب معدلة جينياً

كلاب

حساسية

حساسية كلاب

حيوانات أليفة.

الذكاء الاصطناعي يسلّح القراصنة... لكن من هو التهديد السيبراني الأكبر؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-07-01

عراقجي: ترامب ألزم أميركا "بترويض حيواناتها الأليفة في تل أبيب" وإذا تجاهلوا سيدهم فسوف تؤدبهم إيران

LBCI
صحة وتغذية
2026-07-19

لماذا يُعدّ الخطأ تجربة مفيدة؟... 6 أسباب قد تغيّر نظرتك إلى الفشل

LBCI
صحة وتغذية
2026-07-23

أمل جديد ضد سرطان البنكرياس… لقاح تجريبي يحقق نتائج واعدة في أول تجربة بشرية

LBCI
صحة وتغذية
2026-06-06

اختراقات واعدة في علاج السرطان... أدوية "ذكية" ونتائج قد تغيّر حياة المرضى

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:23

الذكاء الاصطناعي يسلّح القراصنة... لكن من هو التهديد السيبراني الأكبر؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-08-09

كرة القدم في مواجهة عصر الذكاء الاصطناعي... لماذا يريد المستثمرون حصة من كأس العالم؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-08-09

من يسبق إلى القطب الجنوبي للقمر؟... سباق محتدم بين الصين وأميركا على موارد الفضاء

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-08-08

تصنيف منصات ميتا "إزعاجًا عامًا كالتلوث"... وغرامة تتجاوز 900 مليون دولار!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-07-14

ختم فندقَين بالشمع الأحمر... وتوقيف 18 شخصًا بينهم مالك فندق وفتيات بجرم تسهيل وممارسة أعمال الدعارة

LBCI
اخبار البرامج
2026-01-20

اعترافات زياد نجيم: إيمان وخسارات وحقيقة لا تُقال إلا في "المسار" (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-12

الجزيرة: مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم جنوبي الضفة الغربية

LBCI
خبر عاجل
2026-04-08

مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة قانا وسقوط شهيد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:04

جمارك صيدا تضبط سيارة محمّلة بكمية من المعسّل الأجنبي المهرب

LBCI
أمن وقضاء
13:59

الجمارك: ضبط كمية كبيرة من الـ"فايب" المهرب داخل منزل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

السكانر يدخل حيّز التنفيذ في المصنع... غراسيا قزي تؤكد بدء صفحة جديدة بالتصدير إلى الخليج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

في "قدر في هذا المشرق"... جنبلاط قلب صفحات 50 عاما من تاريخه وصولا الى حاضره

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

البساط للـLBCI: أزمة المازوت والبنزين إلى تحسن ومزيد من البواخر في الطريق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

إليكم ما كشفه ياسين جابر للـLBCI عن إعادة صياغة عدد من الرسوم البيئية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تهجير قسري من المنصوري وصرخة الى نواب المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

اتفاق نفطي لبناني عراقي مرتقب... كيف ستتعامل طرابلس مع مئات الصهاريج؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

اهتمام عربي وأميركي بمنشآت نفط طرابلس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:14

انخفاض في أسعار المحروقات... إليكم الجدول

LBCI
أمن وقضاء
07:02

محكمة الجنايات في الشمال أصدرت حكمها المبرم في جريمة قتل الشابة ريا فرنسوا الشدياق في مزيارة

LBCI
أمن وقضاء
05:41

يوزّع المخدرات على المروجين من داخل مستودع... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:46

صدي: التوجه نحو توزيع الكهرباء في لبنان وفق نموذج لامركزي شبيه بتجربة زحلة

LBCI
أخبار دولية
07:06

طهران ردا على ترامب: الإيرانيون "لاعبو شطرنج محترفون"

LBCI
أمن وقضاء
08:43

تدابير سير وإخلاء وإقفال شارع المصارف لمدّة يومين بسبب انعقاد جلسة تشريعية في مجلس النواب

LBCI
أخبار لبنان
11:54

توضيح لـ"كهرباء لبنان" حول ترحيل المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية والتخلص منها

LBCI
اسرار
23:41

أسرار الصحف 11-8-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More