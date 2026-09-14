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مواد تستخدمها لتنظيف هاتفك قد تتلفه… إليكم الطريقة الآمنة لتنظيفه

علوم وتكنولوجيا
2026-09-14 | 10:35
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مواد تستخدمها لتنظيف هاتفك قد تتلفه… إليكم الطريقة الآمنة لتنظيفه
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مواد تستخدمها لتنظيف هاتفك قد تتلفه… إليكم الطريقة الآمنة لتنظيفه

إنّ الاستخدام اليومي للهواتف الذكية يجعلها بيئةً خصبةً لتراكم الأوساخ والبكتيريا، بدرجات قد تفوق تلك الموجودة على مقاعد المراحيض بأضعاف.

ورغم أهمية العناية بنظافة الهاتف، إلّا أنّ الطرق الخاطئة في التنظيف قد تؤدي إلى أضرار جسيمة ودائمة، خصوصاً عند استخدام مواد كيميائية قاسية، مثل المبيّضات والكلور، أو مستحضرات تنظيف الزجاج، أو بيروكسيد الهيدروجين، أو حتى الهواء المضغوط.

وتكمن خطورة هذه المواد في أنّها قد تزيل الطبقة الزيتية المقاومة لبصمات الأصابع والمغلّفة للشاشة، ما يفقدها ملمسها الناعم ويزيد من صعوبة تنظيفها مستقبلاً.

وتبدأ الطريقة الأكثر أماناً لتنظيف الهاتف بإيقاف تشغيله وفصله عن الشاحن ونزع غطائه. ويُنصح باستخدام قطعة قماش ناعمة من الـ"ميكروفيبر"، مع تجنّب المناديل والأقمشة الخشنة.

ويمكن ترطيب طرف القماش بقليل من الماء والصابون أو بكحول بتركيز 70 في المئة، بعد عصره جيداً، ثم مسح الجهاز بحركات دائرية خفيفة مع تجنّب الفتحات والأزرار.

ولهذا السبب تحديداً، يُنصح بعدم رشّ أي سائل تنظيف مباشرةً على الهاتف.

أمّا ملحقات الهاتف، مثل غطاء الحماية، فتتطلّب عناية خاصة نظراً إلى تراكم كميات كبيرة من الأوساخ عليها.

ويمكن تنظيف الأغطية المصنوعة من السيليكون أو البلاستيك بسهولة، من خلال غسلها بالماء والصابون أو مسحها بمسحات كحولية.

في المقابل، تشكّل الأغطية الجلدية استثناءً مهماً، إذ قد يتسبّب الكحول بجفاف الجلد وتشقّقه وتلفه. لذلك، يُكتفى بمسحها برفق باستخدام قطعة قماش رطبة وكمية قليلة جداً من الصابون الخفيف، للحفاظ على مرونتها ومظهرها.
 

علوم وتكنولوجيا

هاتف

هاتف محمول

تنظيف الهاتف

تنظيف شاشة الهاتف

قماش تنظيف هاتف.

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