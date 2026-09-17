فوهة عملاقة تظهر على سطح القمر... وناسا: حدث قد يقع مرة كل قرن!

اكتشف باحث في وكالة ناسا فوهة ضخمة حديثة التكوين على سطح القمر، يُعتقد أنها نتجت عن اصطدام كويكب أو مذنب في ربيع عام 2024.

ويبلغ عرض الفوهة، التي أُطلق عليها اسم "ماكغيتشين" (McGetchin)، نحو 222 مترًا، فيما يُقدّر أن الجسم الذي اصطدم بالقمر كان بحجم مبنى من ثلاث إلى ست طبقات.

وبحسب ناسا، قد يحدث اصطدام بهذا الحجم على القمر مرة واحدة كل قرن أو أكثر.

ولم تُكتشف الفوهة إلا حديثًا خلال تحليل صور التقطها مسبار "مستكشف القمر المداري"، فيما وصفها الباحثون بأنها أكبر فوهة حديثة التكوين يتم اكتشافها في النظام الشمسي حتى الآن.

وكالة فرانس برس