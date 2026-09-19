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"صوت آسر من أعماق البحر"... اللحظة التي اكتشف فيها العالم أنّ الحيتان تغني
علوم وتكنولوجيا
2026-09-19 | 13:21
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"صوت آسر من أعماق البحر"... اللحظة التي اكتشف فيها العالم أنّ الحيتان تغني
في عام 1952، وبينما كانت الحرب الباردة في ذروتها، كان مهندس السونار الأميركي فرانك واتلينغتون يعمل قبالة سواحل برمودا لرصد الغواصات السوفياتية والنشاط الزلزالي. لكنه التقط عبر أجهزة الاستماع تحت الماء أصواتاً غامضة وحزينة كانت تستمر أحياناً لساعات. ومع مرور الوقت، بدأ يعتقد أنّ مصدرها حيتان أحدب، وهو ما تأكد لاحقاً. وبعد سنوات، ساهمت تسجيلاته في تغيير نظرة العالم إلى هذه الكائنات، خصوصاً مع إصدار ألبوم Songs of the Humpback Whale عام 1970.
ووفق "
بي بي سي
"، اكتشف الباحثان روجر وكاتي باين، بعد الاستماع إلى التسجيلات، أن الأصوات لم تكن عشوائية، بل تتكرر ضمن أنماط طويلة ومنظمة. وقد تمتد "الأغنية" الواحدة لنحو نصف ساعة قبل أن يعيد الحوت تكرارها.
وأدرك الباحثون أنّ ما يسمعه العالم لم يكن مجرد أصوات تصدرها الحيتان، بل شكلاً معقداً من التواصل الصوتي. وسرعان ما أصبح روجر باين يعرض التسجيلات في المؤتمرات والاحتجاجات والمناسبات العامة، بعدما أدرك قدرتها على التأثير في الناس.
وفي عام 1970، صدر الألبوم الذي ضم خمسة تسجيلات للحيتان الحدباء، ليحقق نجاحاً استثنائياً، إذ بيع منه أكثر من 125 ألف نسخة، ليصبح أكثر ألبومات أصوات الطبيعة مبيعاً في التاريخ. كما أرسلت مقتطفات منه إلى ملايين المشتركين في مجلة "ناشيونال جيوغرافيك"، ووصل تأثيره إلى الثقافة الشعبية، بعدما استخدمت أصوات الحيتان في أعمال موسيقية وأفلام، بل أُرسل مقطع منها إلى الفضاء ضمن الأسطوانة الذهبية لمركبة "فوياجر 1" عام 1977.
وساهم انتشار أصوات الحيتان في تغيير صورتها لدى الجمهور، من كائنات مخيفة أو مجرد مصدر للزيت والمواد المستخدمة في الصناعة إلى رموز للحياة البرية والحفاظ على البيئة. وفي وقت كانت فيه أعداد عدد من أنواع الحيتان قد تراجعت بشدة بسبب الصيد، ساعد الألبوم، إلى جانب حملات بيئية أخرى، في تعزيز الحركة المناهضة لصيد الحيتان. ومع تصاعد الضغوط، أُقرت قوانين لحماية الثدييات البحرية في الولايات المتحدة، ثم فُرض وقف عالمي ملزم لصيد الحيتان تجارياً عام 1982.
ولا يزال العلماء يكتشفون أسراراً جديدة عن "لغة" الحيتان؛ إذ تبين أنّ الحيتان الحدباء تغيّر أغانيها بمرور الوقت، ويمكن أن تنتقل أنماطها الصوتية بين مجموعات تفصل بينها مسافات شاسعة. كما تمتلك حيتان العنبر "لهجات" إقليمية، فيما تستطيع أصوات الحوت الأزرق منخفضة التردد الانتقال لمسافات تصل إلى نحو 1600 كيلومتر.
ورغم استمرار تهديدات عدة للحيتان، بينها اصطدام السفن والتشابك في شباك الصيد والتلوث الضوضائي وارتفاع حرارة البحار، لا تزال تسجيلات السبعينيات شاهدة على لحظة غيّرت علاقة البشر بهذه الكائنات، بعدما لم يعد السؤال فقط عن عدد الحيتان المتبقية، بل عن طبيعة الكائنات التي يعيش معها الإنسان في هذا العالم.
علوم وتكنولوجيا
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أعماق البحر
غناء
علماء.
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