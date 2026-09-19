أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
قصة حب
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"صوت آسر من أعماق البحر"... اللحظة التي اكتشف فيها العالم أنّ الحيتان تغني

علوم وتكنولوجيا
2026-09-19 | 13:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;صوت آسر من أعماق البحر&quot;... اللحظة التي اكتشف فيها العالم أنّ الحيتان تغني
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"صوت آسر من أعماق البحر"... اللحظة التي اكتشف فيها العالم أنّ الحيتان تغني

في عام 1952، وبينما كانت الحرب الباردة في ذروتها، كان مهندس السونار الأميركي فرانك واتلينغتون يعمل قبالة سواحل برمودا لرصد الغواصات السوفياتية والنشاط الزلزالي. لكنه التقط عبر أجهزة الاستماع تحت الماء أصواتاً غامضة وحزينة كانت تستمر أحياناً لساعات. ومع مرور الوقت، بدأ يعتقد أنّ مصدرها حيتان أحدب، وهو ما تأكد لاحقاً. وبعد سنوات، ساهمت تسجيلاته في تغيير نظرة العالم إلى هذه الكائنات، خصوصاً مع إصدار ألبوم Songs of the Humpback Whale عام 1970.

ووفق "بي بي سي"، اكتشف الباحثان روجر وكاتي باين، بعد الاستماع إلى التسجيلات، أن الأصوات لم تكن عشوائية، بل تتكرر ضمن أنماط طويلة ومنظمة. وقد تمتد "الأغنية" الواحدة لنحو نصف ساعة قبل أن يعيد الحوت تكرارها.
 
وأدرك الباحثون أنّ ما يسمعه العالم لم يكن مجرد أصوات تصدرها الحيتان، بل شكلاً معقداً من التواصل الصوتي. وسرعان ما أصبح روجر باين يعرض التسجيلات في المؤتمرات والاحتجاجات والمناسبات العامة، بعدما أدرك قدرتها على التأثير في الناس.

وفي عام 1970، صدر الألبوم الذي ضم خمسة تسجيلات للحيتان الحدباء، ليحقق نجاحاً استثنائياً، إذ بيع منه أكثر من 125 ألف نسخة، ليصبح أكثر ألبومات أصوات الطبيعة مبيعاً في التاريخ. كما أرسلت مقتطفات منه إلى ملايين المشتركين في مجلة "ناشيونال جيوغرافيك"، ووصل تأثيره إلى الثقافة الشعبية، بعدما استخدمت أصوات الحيتان في أعمال موسيقية وأفلام، بل أُرسل مقطع منها إلى الفضاء ضمن الأسطوانة الذهبية لمركبة "فوياجر 1" عام 1977.

وساهم انتشار أصوات الحيتان في تغيير صورتها لدى الجمهور، من كائنات مخيفة أو مجرد مصدر للزيت والمواد المستخدمة في الصناعة إلى رموز للحياة البرية والحفاظ على البيئة. وفي وقت كانت فيه أعداد عدد من أنواع الحيتان قد تراجعت بشدة بسبب الصيد، ساعد الألبوم، إلى جانب حملات بيئية أخرى، في تعزيز الحركة المناهضة لصيد الحيتان. ومع تصاعد الضغوط، أُقرت قوانين لحماية الثدييات البحرية في الولايات المتحدة، ثم فُرض وقف عالمي ملزم لصيد الحيتان تجارياً عام 1982.

ولا يزال العلماء يكتشفون أسراراً جديدة عن "لغة" الحيتان؛ إذ تبين أنّ الحيتان الحدباء تغيّر أغانيها بمرور الوقت، ويمكن أن تنتقل أنماطها الصوتية بين مجموعات تفصل بينها مسافات شاسعة. كما تمتلك حيتان العنبر "لهجات" إقليمية، فيما تستطيع أصوات الحوت الأزرق منخفضة التردد الانتقال لمسافات تصل إلى نحو 1600 كيلومتر.
 
ورغم استمرار تهديدات عدة للحيتان، بينها اصطدام السفن والتشابك في شباك الصيد والتلوث الضوضائي وارتفاع حرارة البحار، لا تزال تسجيلات السبعينيات شاهدة على لحظة غيّرت علاقة البشر بهذه الكائنات، بعدما لم يعد السؤال فقط عن عدد الحيتان المتبقية، بل عن طبيعة الكائنات التي يعيش معها الإنسان في هذا العالم.

علوم وتكنولوجيا

حوت

حيتان

البحر

المحيط

أعماق البحر

غناء

علماء.

نموذج غوغل للذكاء الاصطناعي "جيميناي" يخترق مواقع ويتكهن بكلمات مرور
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-07-04

مخلوق غامض يخرج من أعماق المحيط... اكتشاف محتمل لنوع جديد من "القرش الشبح" (صورة)

LBCI
فنّ
2026-09-02

نادر الأتات يهدي عروسه أغنية خاصة في ليلة زفافه: "الندر انوفى" (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2026-09-02

حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" تصل إلى تايلاند بعد أشهر من بقائها في البحر

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-08-02

اكتشاف "سمكة الكهف الشيطانية"… قد تكون من أندر الأسماك في العالم!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
03:59

نموذج غوغل للذكاء الاصطناعي "جيميناي" يخترق مواقع ويتكهن بكلمات مرور

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-09-18

اختراق أدمغة البشر يتحوّل إلى واقع... وما سيحدث قريباً لا يُصدَّق!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-09-18

أنثروبيك: الذكاء الاصطناعي يقترب من تطوير أنظمته المستقبلية بنفسه

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-09-18

"عرضتُ 50 ألفاً ليقتله"... محادثة مع "ChatGPT" تكشف والد حاول قتل طفله

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-09-16

احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و12 جريحا في 10 حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-13

الشيخ نعيم قاسم: نطلب من الحكومة أن تتوقف عن التنازلات المجانية فهذا يجعل العدو أكثر طمعاً ويطيل مدّة الحرب

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-20

انتهاء اللقاء بين وزير الخارجية الفرنسية ونظيره الإسرائيليّ

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-24

نواف سلام: دور الميكانيزم لم ينتهي ونحن متمسكون به وعندما تقتضي الحاجة لتعزيز وجود مدنيين في الميكانيزم سنقوم بذلك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:47

من هدير المحركات إلى دويّ السلة... نادي السيارات والسياحة في أجواء رياضية مميزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أوروبا تشدد الخناق على مواقع التواصل حماية للاطفال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

قصر الصنوبر: هنا مرّ تاريخ لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

هل يُمحى اسم "الناصرة" بعد 153 عاماً؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي مستقبل الوظائف؟

LBCI
عالم الطبخ
13:35

وصفة غريبة وسريعة: نيوكي شيش برك مع الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

نساء يركضن بلا حجاب في طهران... هل تتغيّر إيران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

بعثة أوروبية تُربك بيروت.. وأميركا تتحفّظ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

المولدات: خسارة فعلية أم أرباح أقل؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:40

بالذكاء الاصطناعي... نادين الراسي تعيد شقيقها الراحل جورج إلى الحياة في فيديو مؤثر عن حادثه المروّع (فيديو)

LBCI
حال الطقس
02:20

الطقس متقلّب... واحتمال تساقط أمطار محلية على الجبال

LBCI
أمن وقضاء
04:08

تدابير سير اليوم وغدا في الحمراء وبدارو وضبية بسبب إقامة أنشطة رياضية واجتماعية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
03:59

نموذج غوغل للذكاء الاصطناعي "جيميناي" يخترق مواقع ويتكهن بكلمات مرور

LBCI
منوعات
05:20

تنكّر بزيّ نسائي وحمل رضيعًا محاولًا الفرار... توقيف مشتبه به بعد 30 ساعة من المطاردة! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
07:34

تصاعد دخان أسود قرب مطار الرياض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

هل يُمحى اسم "الناصرة" بعد 153 عاماً؟

LBCI
اسرار
00:08

أسرار الصحف 19-9-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More