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لا خصوصية بعد الآن؟ تقنية تسمح بالتنصّت على الآخرين من خلال سماعاتهم وهواتفهم
علوم وتكنولوجيا
2026-09-21 | 12:26
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لا خصوصية بعد الآن؟ تقنية تسمح بالتنصّت على الآخرين من خلال سماعاتهم وهواتفهم
أثار تطوير تكنولوجي جديد في هونغ كونغ مخاوف واسعة حول الخصوصية، بعدما ابتكر باحثون تقنية InjectEave لاستخرج الصوت والمعلومات من سماعات الرأس والهواتف والأجهزة المنزلية الذكية بواسطة إدخال إشارات لاسلكية إليها.
وتتميّز هذه التقنية باستهدافها المكونات التناظرية داخل الأجهزة، ما يسمح برصد الإشارات الضعيفة التي يصعب التقاطها من خلال التنصّت الكهرومغناطيسي التقليدي. فقد نجحت التجارب بالحصول على صوت واضح من سمّاعات الرأس على مسافة تصل إلى 30 مترًا، بما في ذلك عبر الجدران.
ويسلك InjectEave مسارًا مختلفًا عن القنوات الجانبية الكهرومغناطيسية التقليدية، إذ يرسل مهاجم التقنية الجديدة إشارة كهرومغناطيسية إلى الجهاز بتردّد يتراوح بين 0 و9 ميغاهرتز.
ولم يكشف الباحثون عن الإعدادات الدقيقة للهجوم، والذي يعتمد على حقن إشارات تردد لاسلكي تتفاعل مع المكونات غير الخطية للجهاز،مما يخلطها بالأصوات أو الأنشطة المنخفضة التردد ويُصدر إشارة معدّلة يمكن للمعدات القريبة التقاطها وتحليلها لاستخراج البيانات المسربة عبر المسار التناظري.
وأكد "يان لونغ"، الأستاذ المساعد بجامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، أنّ هجوم InjectEave يثبت إمكانية استغلال الترددات اللاسلكية للتنصّت على الصوت من مسافة 30 متراً عبر الجدران في أجهزة لشركات عالمية.
كما أظهرت التجارب نجاح الهجوم خارج المختبر، مثل وجود الجهاز داخل حقيبة أو خلف جدار فندق، واستهدفت السماعات والهواتف للتنصّت على المحادثات، بالإضافة إلى المصابيح والمراوح الذكية لكشف أنماط الاستخدام وأوقاته.
وتكمن خطورة الهجوم في عدم جدوى التشفير ووسائل الدفاع الرقمية ضدّه، لأنّ التسرّب يحدث في العتاد التناظري لا في البرمجيات. ورغم أنّ الحلول الفزيائية كالدروع الكهرومغناطيسية ومرشّحات الإشارات تقلّل من كمية الطاقة الواصلة وتصّعب الهجوم، إلا أنها لا تضمن حماية كاملة.
المصدر
علوم وتكنولوجيا
سماعات رأس
هاتف
جهاز منزلي ذكي
تجسس
تنصت.
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