أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لا خصوصية بعد الآن؟ تقنية تسمح بالتنصّت على الآخرين من خلال سماعاتهم وهواتفهم

علوم وتكنولوجيا
2026-09-21 | 12:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لا خصوصية بعد الآن؟ تقنية تسمح بالتنصّت على الآخرين من خلال سماعاتهم وهواتفهم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لا خصوصية بعد الآن؟ تقنية تسمح بالتنصّت على الآخرين من خلال سماعاتهم وهواتفهم

أثار تطوير تكنولوجي جديد في هونغ كونغ مخاوف واسعة حول الخصوصية، بعدما ابتكر باحثون تقنية  InjectEave لاستخرج الصوت والمعلومات من سماعات الرأس والهواتف والأجهزة المنزلية الذكية بواسطة إدخال إشارات لاسلكية إليها.

وتتميّز هذه التقنية باستهدافها المكونات التناظرية داخل الأجهزة، ما يسمح برصد الإشارات الضعيفة التي يصعب التقاطها من خلال التنصّت الكهرومغناطيسي التقليدي. فقد نجحت التجارب بالحصول على صوت واضح من سمّاعات الرأس على مسافة تصل إلى 30 مترًا، بما في ذلك عبر الجدران.

ويسلك InjectEave مسارًا مختلفًا عن القنوات الجانبية الكهرومغناطيسية التقليدية، إذ يرسل مهاجم التقنية الجديدة إشارة كهرومغناطيسية إلى الجهاز بتردّد يتراوح بين 0 و9 ميغاهرتز.

ولم يكشف الباحثون عن الإعدادات الدقيقة للهجوم، والذي يعتمد على حقن إشارات تردد لاسلكي تتفاعل مع المكونات غير الخطية للجهاز،مما يخلطها بالأصوات أو الأنشطة المنخفضة التردد ويُصدر إشارة معدّلة يمكن للمعدات القريبة التقاطها وتحليلها لاستخراج البيانات المسربة عبر المسار التناظري.

وأكد "يان لونغ"، الأستاذ المساعد بجامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، أنّ هجوم InjectEave يثبت إمكانية استغلال الترددات اللاسلكية للتنصّت على الصوت من مسافة 30 متراً عبر الجدران في أجهزة لشركات عالمية.

كما أظهرت التجارب نجاح الهجوم خارج المختبر، مثل وجود الجهاز داخل حقيبة أو خلف جدار فندق، واستهدفت السماعات والهواتف للتنصّت على المحادثات، بالإضافة إلى المصابيح والمراوح الذكية لكشف أنماط الاستخدام وأوقاته.

وتكمن خطورة الهجوم في عدم جدوى التشفير ووسائل الدفاع الرقمية ضدّه، لأنّ التسرّب يحدث في العتاد التناظري لا في البرمجيات. ورغم أنّ الحلول الفزيائية كالدروع الكهرومغناطيسية ومرشّحات الإشارات تقلّل من كمية الطاقة الواصلة وتصّعب الهجوم، إلا أنها لا تضمن حماية كاملة.
 

علوم وتكنولوجيا

سماعات رأس

هاتف

جهاز منزلي ذكي

تجسس

تنصت.

فضيحة النظارات الذكية: تحقيق جنائي لاستخدامها للتحرش الجنسي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-07-01

"واتساب" يودّع أرقام الهواتف: ميزة "الأسماء التعريفية" تصل إلى المستخدمين لتعزيز الخصوصية

LBCI
صحة وتغذية
2026-08-29

"تنفّس الصندوق"… تقنية بسيطة قد تهدّئ التوتر والقلق خلال دقائق

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-16

الرئيس الإيراني: كان ينبغي أن نمتلك قدرات لا تسمح للعدو أن يتجرأ على مهاجمة أراضينا

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-02

الوكالة الوطنية للإعلام: إخماد حريق أحراج عين جرفا وعين قنيا بعد ساعات من المواجهة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-09-20

فضيحة النظارات الذكية: تحقيق جنائي لاستخدامها للتحرش الجنسي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-09-19

"صوت آسر من أعماق البحر"... اللحظة التي اكتشف فيها العالم أنّ الحيتان تغني

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-09-19

نموذج غوغل للذكاء الاصطناعي "جيميناي" يخترق مواقع ويتكهن بكلمات مرور

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-09-18

اختراق أدمغة البشر يتحوّل إلى واقع... وما سيحدث قريباً لا يُصدَّق!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-30

الصادق: قرارات الإمارات والسعودية تجاه لبنان ثمرة استعادة الدولة قرارها ودورها

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-14

معلومات الـLBCI: الصليب الأحمر اللبنانيّ وبمرافقة اليونيفيل سحب جثمان المواطن علي وهيب مصطفى من طريق الناقورة في منطقة اسكندرونا بعد أيّام مما قتلته القوات الاسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
2026-04-21

إصابة أشخاص بجروح في زلزال ضرب اليابان الإثنين

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-09

وزير الخارجية الإيطالي اتصل برئيس الجمهورية: نتضامن مع لبنان وشعبه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

"إذا دقت علقت"... الكبة الإهدنية من الجرن إلى الخريطة السياحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

جمعية "كلنا عيلة" بمركز طبي ثالث… لتبقى الرعاية أقرب للناس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

لقاء ترامب وبزشكيان المحتمل... نيويورك تختبر فرص الحوار بين واشنطن وطهران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من لبنان إلى إيران... ماذا تريد واشنطن وماذا ينتظر العالم من قمة ترامب وشي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

جريمة قتل محمد قرب المدينة الرياضية... عندما تتحول الطرقات الى كمائن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

زوطر الغربية تستعيد أهلها... 15 بيتًا جاهزًا للعائلات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

أزمة غلاء عالمية بلا أفق… كيف يحمي لبنان جيوب مواطنيه؟ وكيف على المواطن ان يتكيف؟

LBCI
أخبار لبنان
13:22

جائزة سمير قصير تحتفي بأصوات صحافية أسهمت في ترسيخ قيم الحرية والمساءلة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 21-9-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
04:02

بعد موجة غضب بسبب تصرفها في حريصا... ضحى العريبي تخرج عن صمتها في رسالة للبنانيين (صورة)

LBCI
منوعات
10:28

فيديو ضحى العريبي في حريصا لم يمرّ مرور الكرام... رئيس مزار سيدة لبنان يكشف للـLBCI عن إجراءات قانونية (فيديو)

LBCI
منوعات
02:45

وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم... وشقيقه حاكم دبي ينعيه بهذه الكلمات المؤثرة (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
07:37

رسالة من ترامب الى عون: أُعجب بقيادتكم الحاسمة للبنان في هذه المرحلة

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 21-9-2026

LBCI
أخبار دولية
10:43

أربع شبكات أميركية كبرى تعلن وقف التغطيات المشتركة لأخبار ترامب تضامنا مع "سي إن إن"

LBCI
أخبار لبنان
02:48

قوى الأمن: توقيف 5 أشخاص بحوزتهم كميّة من المواد المخدّرة

LBCI
أمن وقضاء
11:04

عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح في قبضة الجيش في شتورة – زحلة... وتنفيذ تدابير أمنية في مناطق مختلفة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More