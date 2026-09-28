"ستارشيب" العملاقة تستعد للوصول إلى المدار للمرة الأولى… وتأثيرات المهمة قد تكون هائلة

تستعد شركة "سبيس إكس" لمحاولة إطلاق مركبتها العملاقة "ستارشيب" إلى المدار للمرة الأولى، في اختبار قد يشكل نقطة تحوّل رئيسية في مسيرة تطوير الصاروخ الأكثر قوة على الإطلاق. ومن المقرر أن تبدأ نافذة الإطلاق يوم الاثنين عند الساعة 8:15 صباحاً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، وتمتد لـ75 دقيقة.



وفي حال نجاح المهمة، ستتمكن "ستارشيب" للمرة الأولى من نشر مجموعة من 26 قمراً اصطناعياً من الجيل الجديد لشبكة "ستارلينك"، فيما قد تمهّد الرحلة لانتقال المركبة من مرحلة الاختبارات إلى العمليات الفعلية. كما يُتوقع أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام تقنيات جديدة، بينها أقمار "ستارلينك" المطوّرة ومراكز بيانات مدارية، إضافة إلى خطط مستقبلية تشمل نقل رواد فضاء إلى القمر ضمن برنامج "أرتميس" التابع لوكالة "ناسا".



وتختلف هذه المهمة عن الرحلات الـ13 السابقة، إذ كانت "سبيس إكس" تضع "ستارشيب" عمداً على مسار شبه مداري آمن يضمن عودتها إلى الأرض حتى في حال فقدان السيطرة عليها. أما هذه المرة، فستصل المركبة إلى سرعة ومسار يسمحان لها بالدخول في مدار حول الأرض، ما يزيد من المخاطر، خصوصاً في حال حدوث عطل قد يؤدي إلى اصطدامها بأقمار اصطناعية أو معدات فضائية أخرى. ولهذا، قد تلغي الشركة عملية إدخال المركبة إلى المدار إذا ظهرت مؤشرات على وجود خلل خلال الدقائق الأولى من الرحلة.



ومن المتوقع أن تستغرق المهمة نحو 10 ساعات، تقوم خلالها "ستارشيب" بست دورات حول الأرض قبل محاولة العودة عبر الغلاف الجوي والهبوط بشكل مسيطر عليه في المحيط الهادئ قبالة سواحل تشيلي.

وتشكل عملية إعادة استخدام المركبة والصاروخ "سوبر هيفي" أحد أهم أهداف "سبيس إكس"، إذ تسعى الشركة إلى تطوير منظومة يمكن إطلاقها واستعادتها وإعادة استخدامها بالكامل، ما قد يخفض كلفة نقل الحمولات إلى الفضاء بشكل كبير. لكن المركبة لا تزال تواجه تحديات هندسية كبيرة، أبرزها قدرة الدرع الحراري على تحمل درجات حرارة هائلة أثناء العودة إلى الغلاف الجوي، إضافة إلى تقنيات التزود بالوقود في المدار اللازمة لتنفيذ مهمات مستقبلية إلى القمر.



وتطمح "سبيس إكس" في نهاية المطاف إلى زيادة وتيرة إطلاق "ستارشيب" بصورة كبيرة، مع خطط لتوسيع عملياتها إلى فلوريدا ولويزيانا. وفي المقابل، قد يؤدي الاعتماد المتزايد على "ستارشيب" إلى تغييرات واسعة في قطاع الإطلاق الفضائي، خصوصاً مع توجه الشركة إلى تقليص الاعتماد على صواريخ "فالكون 9".

ويرى خبراء أنّ زيادة الطلب على عمليات الإطلاق قد تتسبب بضغوط على السوق، في وقت لا تزال فيه قدرة "ستارشيب" على استيعاب هذا الدور التجاري الواسع غير محسومة.