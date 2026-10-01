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مهمة الإنقاذ فشلت: بعد 22 عاماً في الفضاء… تلسكوب ناسا يقترب من السقوط نحو الأرض

علوم وتكنولوجيا
2026-10-01 | 07:48
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مهمة الإنقاذ فشلت: بعد 22 عاماً في الفضاء… تلسكوب ناسا يقترب من السقوط نحو الأرض
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مهمة الإنقاذ فشلت: بعد 22 عاماً في الفضاء… تلسكوب ناسا يقترب من السقوط نحو الأرض

يقترب مرصد "نيل غيريلز سويفت" التابع لوكالة ناسا من نهاية مهمته، بعد فشل محاولة جريئة لرفع مداره خلال الصيف. ويقع المرصد حالياً على ارتفاع نحو 325 كيلومتراً فوق سطح الأرض، فيما يتوقع المهندسون أن يصبح تشغيله أكثر صعوبة عندما ينخفض إلى ما دون 300 كيلومتر، قبل أن يواصل هبوطه ويحترق على الأرجح عند دخوله الغلاف الجوي.

وأُطلق "سويفت" في تشرين الثاني 2004، وصُمّم أساساً لرصد انفجارات أشعة غاما، التي تُعد من أقوى الانفجارات في الكون، قبل أن تتوسع مهمته ليستخدمه العلماء في دراسة مجموعة من الظواهر الكونية سريعة التغير، بينها التوهجات المرتبطة بالثقوب السوداء، إضافة إلى الكويكبات والمذنبات. وعلى مدى أكثر من عقدين، تحوّل المرصد إلى أداة مهمة ومتعددة الاستخدامات في دراسة الكون من مداره حول الأرض.

وحاولت ناسا وشركة Katalyst Space Technologies إنقاذ المرصد بواسطة قمر اصطناعي يُدعى "LINK"، جرى تطويره وبناؤه وإطلاقه خلال تسعة أشهر فقط، بهدف الاقتراب من "سويفت" والإمساك به ورفعه إلى مدار أكثر استقراراً.

إلا أنّ "LINK" دخل في حالة دوران غير متحكَّم به بعد إطلاقه في تموز. ورغم نجاح المهندسين في الحد من دورانه وتحديث برمجياته، استُهلك جزء كبير من وقوده، ما حال دون تنفيذ عملية الإنقاذ. وتمكّن القمر لاحقاً من الاقتراب من "سويفت" إلى مسافة تراوحت بين 12 و15 كيلومتراً، ونفّذ اختبارات تحاكي عمليات مستقبلية لصيانة الأقمار الاصطناعية في الفضاء.

وكان "سويفت" قد بدأ يفقد ارتفاعه تدريجياً بسبب الاحتكاك بالغلاف الجوي، وهي مشكلة تفاقمت مع ارتفاع النشاط الشمسي خلال السنوات الأخيرة. إذ تؤدي زيادة النشاط الشمسي إلى تسخين الطبقات العليا من الغلاف الجوي وتمددها، ما يزيد مقاومة الهواء التي يتعرض لها المرصد ويسرّع انخفاض مداره.

وعلى الرغم من فشل محاولة إنقاذ "سويفت"، ترى ناسا وKatalyst أنّ التجربة وفّرت بيانات ودروساً مهمة يمكن الاستفادة منها في تطوير مركبات فضائية مستقبلية قادرة على صيانة الأقمار الاصطناعية والمراصد وإطالة عمرها التشغيلي في المدار.
 

علوم وتكنولوجيا

ناسا

الفضاء

تلسكوب ناسا

سقوط على الارض

بعد 22 عام.

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