ميسي رفض دعوة أقاربه لحفل زفافه... واللوم على والدته!

حفل الزفاف أقيم في مدينة روزاريو بالأرجنتين

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LBCI News Lebanon

أعلنت سوزانا ميسي، عمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إن ابن شقيقها رفض دعوة غالبية أقاربه لحفل زفافه، الذي أقيم في مدينة روزاريو بالأرجنتين، الجمعة.

وأوضحت سوزانا ميسي أنها وجدة ميسي وبالإضافة إلى أقارب آخرين، لم يتلقوا دعوات لحضور حفل الزفاف، لافتة الى انهم استبعدوا رغم أنهم يقطنون بالقرب من موقع الحفل، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء.

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واعربت عن شعورها بالمرارة إزاء هذا التصرف غير المبرر، وألقت باللائمة على والدة ميسي سيليا.

وبحسب سوزانا، فإن والدة ميسي عملت على قطع علاقات النجم العائلية بعدما أصبح مشهورا، وادعت أن حتى زوجها يخجل منها. وقالت إن آخر مرة حاولت فيها مشاهدة النجم الأرجنتيني كانت قبل التحاقه بنادي برشلونة الإسباني عام 2003، لكن والدته حالت دون ذلك.