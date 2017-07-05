أخبار دولية
05 تموز 2017
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12 قتيلا في معارك في شرق الكونغو الديموقراطية

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12 قتيلا في معارك في شرق الكونغو الديموقراطية

أعلن الجيش في جمهورية الكونغو الديموقراطية الاربعاء سقوط 12 قتيلا في معارك دارت بين قواته وميليشيا محلية في ولاية كيفو الجنوبية في شرق البلاد.

 

 وقال الكابتن ديودونيه كاسيريكا مساعد المتحدث باسم الجيش في المنطقة ان "المحصلة الموقتة للمعارك بين الماي ماي ياكوتومبا والقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديموقراطية هي 12 قتيلا هم عسكريان من الجيش وتسعة من الماي ماي ومدني قتل برصاصة طائشة".

 
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 وأضاف ان "جنودنا يتقدمون نحو الجيب الاخير، منطقة ميسي. العدو انسحب الى الهضاب المشرفة على هذه المحلة" الغنية بالمعادن.

 

 واكد الضابط ان المعارك اسفرت ايضا عن "اعتقال اربعة من الماي ماي ومصادرة خمس قطع اسلحة ثقيلة".

 

 ويشهد شرق الكونغو الديموقراطية ولا سيما ولايتا كيفو الشمالية والجنوبية اضطرابات واعمال عنف منذ اكثر من 20 عاما تغذيها خلافات اتنية وعقارية.

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