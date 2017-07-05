معركة الموصل....600 غارة فرنسية

أعلن الجيش الفرنسي الاربعاء ان مقاتلاته شنت 600 غارة خلال المعركة التي تخوضها القوات العراقية منذ منتصف تشرين الأول لاستعادة مدينة الموصل من جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية الذي لم يعد يسيطر الا على جزء بسيط من ثاني كبرى مدن العراق.

وقال المتحدث باسم الجيوش الفرنسية الكولونيل باتريك ستيغر خلال مؤتمر صحافي ان المقاتلات الفرنسية شنت منذ بدء مشاركتها في عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية في ايلول 2014 ما مجموعه 1307 غارات جوية في سوريا والعراق.

وبحسب البنتاغون فان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة شن أكثر من 22 الفا و670 غارة في العراق و9675 غارة في سوريا.