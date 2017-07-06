إصابة 3 وفقدان 11 بسبب الأمطار الغزيرة باليابان

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أعلن مسؤولون ووسائل إعلام أن رجلا انتشل من انهيار أرضي ولم تظهر عليه أي علامات حيوية وأصيبت امرأتان بعدما سجل هطول الأمطار معدلات قياسية في جنوب غربي اليابان لليوم الثاني وأجبر فيضان أنهار 400 ألف من السكان على ترك منازلهم.وفقد 11 شخصا على الأقل.وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن أجزاء من مقاطعة فوكوكا بجزيرة كيوشو بجنوب غربي البلاد تعرضت لأمطار بلغ منسوبها 774 ملليمترا واستمرت تسع ساعات الأربعاء.وجرى حشد 7400 من أفراد الشرطة ورجال الإطفاء وجنود قوات الدفاع الذاتي للمساعدة في عمليات الإجلاء والبحث عن المفقودين.