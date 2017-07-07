أخبار دولية
07 تموز 2017
Back

موسكو تعطل مشروعا اميركيا ضد كوريا الشمالية

وهذه هي حجة موسكو... Lebanon, news ,lbci ,أخبار كوريا الشمالية, اميركا,موسكو,وهذه هي حجة موسكو...
episodes
موسكو تعطل مشروعا اميركيا ضد كوريا الشمالية
عطّلت روسيا في الامم المتحدة مشروعا اميركيا باصدار بيان عن مجلس الامن الدولي يدعو الى اتخاذ "اجراءات مهمة" ضد كوريا الشمالية، معللة رفضها بأن الصاروخ الذي اطلقته بيونغ يانغ كان متوسط المدى وليس عابرا للقارات.
    
ووزعت واشنطن على اعضاء مجلس الامن ال 15 مشروع الاعلان الرئاسي وذلك غداة تعبيرها عن رغبتها في فرض عقوبات دولية جديدة ضد بيونغ يانغ.
الإعلان

    
وخلافا للقرارات فإن البيانات الرئاسية لا يمكن ان تصدر الا باجماع اعضاء المجلس ال15.
     
وبحسب دبلوماسيين فقد رفضت واشنطن ان تزيل من البيان عبارة الصاروخ العابر للقارات مما ادى الى انتهاء المفاوضات حول النص.
إقرأ أيضاً