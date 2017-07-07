موسكو تعطل مشروعا اميركيا ضد كوريا الشمالية

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عطّلت روسيا في الامم المتحدة مشروعا اميركيا باصدار بيان عن مجلس الامن الدولي يدعو الى اتخاذ "اجراءات مهمة" ضد كوريا الشمالية، معللة رفضها بأن الصاروخ الذي اطلقته بيونغ يانغ كان متوسط المدى وليس عابرا للقارات.ووزعت واشنطن على اعضاء مجلس الامن ال 15 مشروع الاعلان الرئاسي وذلك غداة تعبيرها عن رغبتها في فرض عقوبات دولية جديدة ضد بيونغ يانغ.وخلافا للقرارات فإن البيانات الرئاسية لا يمكن ان تصدر الا باجماع اعضاء المجلس ال15.وبحسب دبلوماسيين فقد رفضت واشنطن ان تزيل من البيان عبارة الصاروخ العابر للقارات مما ادى الى انتهاء المفاوضات حول النص.