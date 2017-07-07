أخبار دولية 07 تموز 2017 07/07/2017 08:40:06 الأزمة القطرية - الخليجية إلى مزيد من التصعيد

اعلن وزير الاعلام السعودي عواد العواد ان الدوحة تشغّل اكثر من 23 الف حساب على تويتر تدعو الى إثارة الفتنة في السعودية

Lebanon, news ,lbci ,أخبار قطر,الازمة الخليجية, اعلن وزير الاعلام السعودي عواد العواد ان الدوحة تشغّل اكثر من 23 الف حساب على تويتر تدعو الى إثارة الفتنة في السعودية

LBCI News Lebanon

اتهام من قبل السعودية والامارات والبحرين ومصر لقطر بإفشال الجهود الدبلوماسية لحل الازمة بين الطرفين.... الإعلان