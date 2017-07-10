توقيف 42 موظفا جامعيا في تركيا

أوقفت الشرطة التركية 42 موظفا جامعيا في إطار التحقيقات حول الإنقلاب الفاشل في تموز الماضي، حسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية تركية.

وذكرت وكالة انباء الاناضول أن الموقوفين الـ42 هم من بين 72 موظفا جامعيا صدرت بحقهم مذكرات توقيف للاشتباه بارتباطهم بفتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب.

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وأشار النائب المعارض أوغوز كان ساليسي على حسابه الخاص على موقع "تويتر" أن من بين الموقوفين أحد الأكاديميين البارزين كوراي كاليسكان.

ولفتت وكالة دوغان الى أن 64 موظفا من جامعة مدنييت من بينهم 19 أستاذا في كلية الطب و8 آخرين من جامعة بوغازيسي، معنيون بمذكرات التوقيف.