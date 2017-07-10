أخبار دولية
10 تموز 2017
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الأمم المتحدة ترى فرصة لإبرام اتفاق في سوريا وتحذر من خطر التقسيم

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الأمم المتحدة ترى فرصة لإبرام اتفاق في سوريا وتحذر من خطر التقسيم

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا ان اتفاقات عدم التصعيد في القتال في سوريا يمكن أن تسهل تسوية الصراع وتفضي إلى مرحلة لإرساء الاستقرار في البلاد لكن يجب أن تكون مثل تلك الاتفاقات مرحلة انتقالة وأن تتجنب التقسيم.

 

واشار دي ميستورا الى ان مناقشات تجرى في العاصمة الأردنية عمان لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا بوساطة أميركية روسية، وهو أول جهد من جانب الحكومة الأميركية في ظل الرئيس الاميركي دونالد ترامب في إطار صنع السلام.

 

وقال دي ميستورا: "الاتفاق متماسك في الأساس بوجه عام. في جميع الاتفاقات تكون هناك فترة للتكيف، ونحن نراقب باهتمام شديد".

 

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