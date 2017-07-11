البرق يتسبب بحرائق في غرب كندا... وإجلاء 10 آلاف شخص

الإعلان

أجلت السلطات في مقاطعة كولومبيا البريطانية في غرب كندا اكثر من 10 آلاف شخص بعد ثلاثة أيام على اعلان حالة الطوارئ في المقاطعة بسبب اندلاع عشرات الحرائق فيها.وأشار وزير الامن العام الكندي رالف غودالي الى أنه بعد اسابيع عديدة من الجفاف والرياح العاتية التي دفعت الحرائق باتجاه المنازل تم اخلاء العديد من القرى الواقعة في وسط المقاطعة، مما ادى الى تشريد "اكثر من 10 آلاف شخص".واضاف خلال مؤتمر صحافي "هناك تقريبا 231 حريقا" بينها "98 حريقا جديدا اندلعت جميعا نهار الاحد وعشرة منها على الاقل هي قريبة جدا من مناطق مأهولة، مما يجعلها شديدة الخطورة".واوضح الوزير ان "البرق هو المسؤول على ما يبدو عن غالبية هذه الحرائق ولكن ليس عنها جميعا"، داعيا المواطنين الى اليقظة لدى تنزههم في الطبيعة.