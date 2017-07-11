قتيل وعشرات الجرحى خلال تظاهرات في فنزويلا

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ادت مواجهات بين قوات الامن ومتظاهرين في شوارع مدن فنزويلا احتجاجا على مشروع الرئيس نيكولاس مادورو انشاء جمعية تأسيسية، الى سقوط قتيل وعشرات الجرحى.واعلنت النيابة العامة على حسابها عبر تويتر انها تحقق في "مقتل فتى في السادسة عشرة من العمر خلال تظاهرة" في مدينة لا ايزابيليكا بشمال البلاد.من جهته، قال قائد الحرس الوطني سيرجيو ريفيرو ان تسعة عسكريين جرحوا في مناطق عدة في البلاد.واقامت مجموعات من المعارضة حواجز استخدمت فيها الحبال وآليات واشجار ونفايات مشاركة بذلك بعملية "تعطيل كبير" لزيادة الضغط على الحكومة وتعبئة السكان.واعلن فريدي غيفارا نائب رئيس البرلمان المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة في البلاد عن "اكبر عصيان مدني في تاريخ فنزويلا سيجري الاحد" المقبل.