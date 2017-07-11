في دبي...صحافي يقتل زوجته بمطرقة

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وجهت النيابة العامة في دبي لصحافي بريطاني مقيم في الامارة ويعمل في صحيفة اماراتية تهمة قتل زوجته بمطرقة خلال شجار بينهما، بحسب ما افاد مساء الاثنين المكتب الاعلامي لحكومة دبي.وأشار المكتب في تغريدات على حسابه في تويتر الى ان فرانسيس ماثيو الموقوف احيل على النيابة بعدما اقر بقتل زوجته انما عن طريق الخطأ خلال شجار اندلع بسبب خلافات زوجية، وان السلطات تقوم حاليا بمراجعة القضية والتحدث الى شهود.واوضح المكتب الاعلامي ان شرطة دبي تلقت الثلاثاء الماضي اتصالا من المتهم يدعي فيه ان زوجته تعرضت لاعتداء من مجموعة من اللصوص في منزلهما في منطقة جميرا، الا ان التقارير التي اظهرت وفاتها جراء ضربة قوية تلقتها على راسها اثارت الشبهات حول الزوج.واثناء التحقيق معه، اقر ماثيو الذي يعمل في صحيفة "غلف نيوز" الناطقة بالانكليزية بمهاجمة زوجته والقاء مطرقة في اتجاهها، لكنه قال انه لم يكن يقصد قتلها.