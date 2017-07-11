أخبار دولية
11 تموز 2017
Back

في الجولان… إسرائيل تقرر المواجهة بطريقة أخرى

إسرائيل تطلق جيش جنوب سوريا، وسوريو الجولان يعترضون Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجولان,اسرائيل,إسرائيل تطلق جيش جنوب سوريا، وسوريو الجولان يعترضون
episodes
تقدم الجيش الاسرائيلي خطوة  بعيدة الى الأمام بعد رفض طلبه اقامة منطقة عازلة على طول الحدود بين الجولان السوري والجولان المحتل، ليعلن عن مخطط لاقامة جيش موال له يحمي مصالحه ويبعد خطر امتداد حزب الله وايران عن المنطقة. 
الإعلان
إقرأ أيضاً