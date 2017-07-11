في الجولان… إسرائيل تقرر المواجهة بطريقة أخرى

إسرائيل تطلق جيش جنوب سوريا، وسوريو الجولان يعترضون

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LBCI News Lebanon

تقدم الجيش الاسرائيلي خطوة بعيدة الى الأمام بعد رفض طلبه اقامة منطقة عازلة على طول الحدود بين الجولان السوري والجولان المحتل، ليعلن عن مخطط لاقامة جيش موال له يحمي مصالحه ويبعد خطر امتداد حزب الله وايران عن المنطقة.