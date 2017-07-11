أخبار دولية
11 تموز 2017
11/07/2017 20:38:00
في الجولان… إسرائيل تقرر المواجهة بطريقة أخرى
إسرائيل تطلق جيش جنوب سوريا، وسوريو الجولان يعترضون
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LBCI News Lebanon
تقدم الجيش الاسرائيلي خطوة بعيدة الى الأمام بعد رفض طلبه اقامة منطقة عازلة على طول الحدود بين الجولان السوري والجولان المحتل، ليعلن عن مخطط لاقامة جيش موال له يحمي مصالحه ويبعد خطر امتداد حزب الله وايران عن المنطقة.
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