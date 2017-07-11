نائب الرئيس الأميركي ينأى بنفسه من دونالد جونيور

دونالد ترامب الابن كشف بانه التقى المحامية الروسية

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LBCI News Lebanon

عمل نائب الرئيس الاميركي مايك بنس على النأي بنفسه الثلاثاء من الابن البكر للرئيس الاميركي، بعد ان كشف الاخير عن لقاء اجراه في حزيران 2016 مع محامية روسية كان يفترض ان تقدم له معلومات يمكن ان يستخدمها ضد المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وقال مارك لوتر المتحدث باسم مايك بنس في بيان لشبكة "ام اس ان بي سي"، ان "نائب الرئيس يعمل يوميا على الترويج لبرنامج الرئيس"، مضيفا انه "لم يكن على علم باللقاء وهو على كل حال غير مهتم بالاخبار المرتبطة بالحملة الانتخابية خصوصا تلك المتعلقة بالمرحلة التي سبقت انضمامه اليها".

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وكان دونالد ترامب الابن كشف بانه التقى المحامية الروسية ناتاليا فيزيلنيتسكايا في برج ترامب في التاسع من حزيران برفقة صهر الرئيس جاريد كوشنر ومدير حملة ترامب بول مانافورت بعد ابلاغه بانها يمكن ان تسلمه معلومات من الحكومة الروسية تستهدف المس بالمرشحة الديموقراطية كلينتون.