موغيريني: من "المهم" التعاون مع موسكو

مؤتمر صحافي مشترك لموغيريني ولافروف في ختام لقاء في بروكسل

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LBCI News Lebanon

اعتبرت المسؤولة عن الدبلوماسية الاوروبية فيديريكا موغيريني الثلاثاء انه من "المهم" بالنسبة الى الاتحاد الاوروبي التعاون مع روسيا، وذلك في ختام لقاء في بروكسل عقدته مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع لافروف، قالت موغيريني "من الواضح اننا لا نتشاطر نفس المواقف بالنسبة لكل الملفات، الا انه من المهم من وجهة نظرنا التحاور والتعاون في كل مكان حيث يكون ذلك ممكنا، واليوم حددنا ارضيات التعاون"، لافتة الى انها تبحث بشكل دوري المشاكل العالمية التي تؤثر على مصالح الاتحاد الاوروبي وروسيا.

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واشارت بالتحديد الى الحرب في سوريا والهدنة الاخيرة التي اقرت في جنوب هذا البلد، قائلة بهذا الصدد "نعتبر هذه الهدنة مرحلة اولى نحو وقف لاطلاق النار اوسع على مستوى البلاد"، مشيرة الى ان الاتحاد الاوروبي قدّم حتى الان مساعدات انسانية الى سوريا تقدر بنحو عشرة مليارات يورو.

بدوره قال لافروف "نعلم جميعا المساهمة التي يقدمها الاتحاد الاوروبي الا ان الوقت حان للتفكير في تأثير العقوبات الاوروبية والاميركية على دمشق".