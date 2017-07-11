قاض أميركي يوقف ترحيل مهاجرين عراقيين

أقر قاض أميركي يوم الثلاثاء بأنه الحكومة لا تستطيع أن ترحل على الفور قرابة 200 مهاجر عراقي كان قد تم القبض عليهم الشهر الماضي، قائلا إنهم سيتعرضون للاضطهاد إذا تم إخراجهم من البلاد.

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وقال القاضي مارك جولدسميث في ميشيجان إنه يملك سلطة إصدار أمر للحكومة بالإبقاء على العراقيين في البلاد أثناء مباشرة قضايا ترحيلهم في المحاكم.

وأضاف جولدسميث في قراره بأن إعادة العراقيين الآن سيعرضهم "لخطر الموت والتعذيب أو عمليات اضطهاد خطيرة أخرى بدرجة كبيرة قبل النظر في مطالبهم القانونية في المحكمة".

ومعظم هؤلاء الأشخاص اعتقلوا في منطقة ديترويت واعتقلوا أيضا في ولايات تنيسي ونيومكسيكو وكاليفورنيا والكثير منهم من المسيحيين الكلدانيين والأكراد العراقيين.