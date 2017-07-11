هذا ما اعلنه نجل ترامب...

أكد دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الاميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الثلاثاء انه لم يخبر والده عن لقائه اثناء حملة الانتخابات الرئاسية بمحامية روسية عرّفه عليها وسيط قال له ان بحوزتها معلومات من الحكومة الروسية من شأنها ان تلحق الضرر بالمرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.

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وقال ترامب الابن لبرنامج "هانيتي" الذي يقدمه على فوكس نيوز شون هانيتي ردا على سؤال عما اذا كان قد اطلع والده على لقائه بالمحامية الروسية ناتاليا فيسيلنيتسكايا "كلا، كان هذا مجرد لا شيء. لم يكن هناك شيء لقوله".

واكد ان لقاءه بالمحامية الروسية في 9 حزيران 2016 في برج ترامب بنيويورك "كان مجرد 20 دقيقة اهدرت سدى بكل ما للكلمة من معنى، وهذا كان أمرا مؤسفا حقا".

واضاف الابن البكر للرئيس الاميركي ان هذا اللقاء "ما كنت لأتذكره لو لم تبدأوا بالنبش في هذا الموضوع".

واتت مقابلة دونالد ترامب جونيور بعيد ساعات على اقراره بانه التقى المحامية الروسية في اعلان شكل تطورا مفاجئا في قضية اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية. ونشر ترامب الابن تغريدة احتوت على أربع صفحات عبارة عن رسائل إلكترونية تبادلها في حزيران 2016 مع وسيط بريطاني، بعد ان علم من صحيفة نيويورك تايمز أنها تنوي نشرها قريبا.