لافروف: التزام عام بوقف اطلاق النار في جنوب سوريا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بروكسل أن هناك "التزاما عاما" بوقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الأحد في جنوب سوريا برعاية روسيا والولايات المتحدة والأردن.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البلجيكي ديدييه ريندرز نقله التلفزيون الروسي إن "منطقة خفض التصعيد في جنوب غربي سوريا شكلت بمشاركة عسكريين ودبلوماسيين روس وأميركيين وأردنيين".

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وأضاف أن إنشاء هذه المنطقة "أتاح خفض مستوى العنف بسرعة"، مؤكدا أنه يتم الالتزام "بشكل عام" بوقف اطلاق النار وأن روسيا "تأمل بأن يتعزز هذا الاتجاه".

وأمل لافروف في التوصل خلال الجولة المقبلة من مفاوضات أستانا حول سوريا في آب الى اتفاق مماثل حول مناطق خفض التصعيد الثلاث الأخرى في إدلب، وحمص والغوطة الشرقية.