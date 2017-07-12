استقدام أبقار إلى قطر لتغطية النقص

وصلت الى قطر الاربعاء المجموعة الأولى من أبقار مجرية نقلت جوا من بودابست بهدف دعم مخزون مشتقات الحليب، بعد الحصار الذي فرضته دول الخليج على قطر.

وابقار الهولستين، التي استقرت في مزرعة تقع على بعد نحو 80 كلم شمال الدوحة، تمثل القطيع الاول من بين حوالى أربعة آلاف بقرة من المفترض ان تصل تباعا الى قطر بحلول آب المقبل.

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وقال المدير المسؤول في مجموعة "بلدنا" التي توزع الحليب ومشتقاته جون دور: "أحضرنا 165 من أبقار الهولستين وهناك 35 بقرة قادرة على توفير الحليب بينما ستكون الباقية وعددها 135 جاهزة لذلك في غضون أسبوعين الى ثلاثة".