هجوم شرق العاصمة الليبية...هكذا تم صده

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أعلن تحالف لقوى موالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية الاربعاء انه صد هجوما شنته مجموعات مسلحة شرق العاصمة طرابلس بعد معارك استمرت ثلاثة أياموقالت القوة المشتركة على صفحتها على فيسبوك أنها "بسطت سيطرتها على مدينة القره بولي والمرافق الحيوية ومحطات الوقود والبوابات الرئيسية فيها بعد عملية الحسم التي قامت بها فجر اليوم بعد ان استنفذت جميع محاولات ابعاد المجموعات المارقة سلميا".واكد رئيس بلدية القره بولي حسين ابو غنيمة لوكالة فرانس برس انتهاء المعارك موضحة ان قوة تابعة لحكومة الوفاق بقيت في القره بولي لتأمينها وفتح الطرق التي قطعت جراء المعارك.