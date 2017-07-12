اتهام قناة "الجزيرة" بالترويج للعنف ومعاداة السامية

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اتهمت ابوظبي قناة "الجزيرة" القطرية بنشر الطائفية والترويج للعنف ومعاداة السامية، في رد على رفض الامم المتحدة مطالبة الدول العربية المقاطعة للدوحة باغلاق القناة.ورأى وزير الدولة للشؤون الخارجية في الامارات العربية المتحدة انور قرقاش في رسالة وجهها الى المتحدث باسم مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين ان القناة "تجاوزت مراراً عتبة التحريض إلى العداء والعنف والتمييز".واعتبر انها روجت "للعنف المتصل بمعاداة السامية من خلال إذاعتها لمواعظ وخطب الزعيم الروحي للإخوان المسلمين يوسف القرضاوي التي أشاد فيها بهتلر ووصف الهولوكوست بأنه تأديبا إلهيا وعقاباً قدرياً".